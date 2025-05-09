Alaca'da feci kaza! 8 kişi yaralandı

Kaynak: İHA

Çorum Alaca’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza her iki araçta bulunan 8 kişi yaralandı. Ekiplerin seferber olduğu kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Çorum'un Alaca ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, Alaca ilçesi Selçuklar Sokak ile Cengiz Topel Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hanife O. yönetimindeki 19 AFP 719 plakalı otomobil, Yusuf U. idaresindeki 06 BF 3771 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüleri ile 06 BF 3771 plakalı araçta bulunan M.U., A.S.U., F.U., N.U., M.E.U. ve Z.U. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan biri tedaviyi reddederken, diğerleri Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

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