Alacağı ücret dudak uçuklatmıştı! Hadise’nin ilk oynayacağı dizideki sahneleri olay oldu

Özel hayatıyla günlerdir konuşulan ünlü şarkıcı Hadise, rol aldığı dizideki sahneleriyle olay oldu.

OYUNCULUĞU BEĞENİLDİ

Başrolünde yer aldığı Esas Oğlan dizisinin yapım şirketi olan BKM‘nin yapımcılığında çekilen “Bir Cumhuriyet Şarkısı” filminin galasına Hadise, Şenol Sönmez ile katıldı.

Galada ilk kez yan yana görüntülenen çift ilişkileri hakkındaki sorulara yanıt vermedi. Hadise “Doğru anda konuşuruz” diyerek oradan uzaklaştı.

CESUR SAHNELERİ OLAY OLDU

Gain'de yayınlanacak olan 'Esas Oğlan' dizisinin tanıtımıyla gündeme gelen ünlü şarkıcı Hadise dizideki performansıyla izleyenlerden tam not aldı. Hadise’nin dizideki ateşli sahneleri de sosyal medyada olay oldu.

"HADİSE OLAYSIN"

Hadise'nin ilk oyunculuk deneyimi olan Esas Oğlan dizisindeki birbirinden cesur sahnelerine; 'Hadise olaysın', 'çok iyi görüyor heyecanla bekliyorum', 'sahneleri çok iyi', 'mükemmel bu kadarını beklemiyordum' gibi yorumlar yapıldı.

ALACAĞI ÜCRET DUDAK UÇUKLATMIŞTI

Hadise'nin 8 bölümlük dizi için 10 milyon TL alacağı ileri sürülmüştü.