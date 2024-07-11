Alacak kavgası kanlı bitti

Kaynak: DHA
Alacak kavgası kanlı bitti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 44 yaşındaki Sedat K., alacak meselesi yüzünden tartıştığı arkadaşı 24 yaşındaki Emre Kacır'ı 7 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Sedat K. (44), alacak anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı arkadaşı Emre Kacır'ı (24) bıçaklayarak öldürdü.

Olay, Süleymaniye Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki bir evde sabaha karşı saat 04.00'te gerçekleşti. Emre Kacır, arkadaşı Sedat K.'nin evine ziyarete gitti. Alacak meselesi yüzünden çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve Sedat K., mutfaktan aldığı bıçakla Kacır'ı yedi yerinden bıçakladı. Emre Kacır, evden kaçarak caddeye çıktığında yere yığıldı, Sedat K. ise olay yerinden kaçtı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri Kacır'a olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onu ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü, ancak Kacır hayatını kaybetti. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüpheli Sedat K.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Sedat K.'nin emniyetteki işlemleri devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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