Olay, saat 13.30 sıralarında kent merkezi İskenderpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İl dışından gelerek kentte çalışan 2 aile arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine tekme, tokat ve yumruklarla saldırdı, kavgada 8 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki farklı hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, Trabzon Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı