Alacak verecek davasında akrabasına acımadı

Kaynak: İHA
Alacak verecek davasında akrabasına acımadı

Bolu’da akrabalar arasında alacak-verecek meselesi sebebiyle çıkan kavgada 1 kişi silahla vurularak yaralandı.

Olay, Çıkınlar Mahallesi Kasımpatı Sokak üzerinde gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre , aralarında alacak-verecek meselesi bulunan Emin Ö.(35) ile Adnan Ç. sokak üzerinde karşılaştı. 2 akraba arasında çıkan tartışmanın büyümesiyle Adnan Ç. yanında bulunan tabanca ile Emin Ö.’ye ateş etti.

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Emin Ö. kanlar içerisinde yerde yığılırken, silah seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Emin Ö., hastaneye kaldırıldı. Olay yerinden kaçan Adnan Ç., polis ekiplerinin teknik takibi sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. Yaralı Emin Ö.’nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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