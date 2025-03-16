Alacak-verecek kavgası cinayetle son buldu! 17 yaşındaki genç öldürüldü

Olay, gece geç saatlerde Şahinbey ilçesi Yukarıbayır Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Bulut (17) isimli genç ile arkadaşı A.D. (19) arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında A.D. tarafından bıçaklanan Mehmet Bulut ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı genç, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yakındaki özel hastaneye kaldırıldı. Mehmet Bulut, acil servisteki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden gencin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgunda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Kaçan katil zanlısı yakalandı

Öte yandan, olay sonrası kaçan katil zanlısı A.D. isimli şahıs ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.