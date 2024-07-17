Alacak verecek meselesi kanlı bitti. O anlar kamerada

Ankara'da alacak meselesinden çıkan kavgada kalbinden bıçaklanan Ali Rıza Yılmazer (25), hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan Enes A. tutuklanırken, H.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bıçaklanma anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Ankara Mamak ilçesi Durali Alıç Mahallesi Şehit Hakan Yorulmaz Caddesi'nde meydana geldi. Enes A., aralarında alacak meselesinden anlaşmazlık bulunan Ali Rıza Yılmazer ile tartıştı. Kavgaya dönen olayda Enes A. cadde üzerinde bulunan apartmandaki evine gidip bıçak alarak, tekrar dışarı çıktı. Enes A., Ali Rıza Yılmazer'i bıçaklayarak kaçtı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Yılmazer, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yılmazer, hastanede hayatını kaybetti.

Olayla ilgili Enes A. ve H.A. gözaltına alındı. Enes A., çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, H.A. adli kontrolle serbest bırakıldı. Yılmazer'in bıçaklanma anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Kayıtlarda, Enes A.'nın, kendisinden kaçmaya çalışan Yılmazer'i yakalayıp, bıçakladığı görüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.