Alacak-verecek meselesi kanlı bitti: Pompalı tüfekle husumetlisini vurdu

Kaynak: Haber Merkezi
Alacak-verecek meselesi kanlı bitti: Pompalı tüfekle husumetlisini vurdu

Kırıkkale'de bir şahıs, alacak-verecek meselesinden dolayı husumetlisini pompalı tüfekle ateş ederek bacağından yaraladı.

Kırıkkale/ Savaş Atıcı

Olay, Yaylacık Mahallesi 16. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, T.Y. ile U.B. arasında borç anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle U.B., yanında getirdiği pompalı tüfekle T.Y.'ye ateş etti.

Bacağına isabet eden kurşunla yaralanan T.Y. yere yığılırken, saldırgan ise hızla olay yerinden uzaklaştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilen yaralı tedavi altına alındı. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan, U.B.'nin olay sonrası tüfeğini 364. Sokak'taki bir binanın kenarına sakladığı tespit edildi. Bekçiler tarafından bulunan silah, polis ekiplerince muhafaza altına alındı.

Son Haberler
Erdoğan emeklileri yine üzdü! Hayal kırıklığına uğradılar…
Erdoğan emeklileri yine üzdü! Hayal kırıklığına uğradılar…
Ünlü yazara hapis cezası şoku!
Ünlü yazara hapis cezası şoku!
Staj ve Çıraklık Mağdurlarından 14 ilde eş zamanlı basın açıklaması
Staj ve Çıraklık Mağdurlarından 14 ilde eş zamanlı basın açıklaması
Alacak-verecek meselesi kanlı bitti: Pompalı tüfekle husumetlisini vurdu
Alacak-verecek meselesi kanlı bitti: Pompalı tüfekle husumetlisini vurdu
Tarihçi Çiğdem Bayraktar'dan çarpıcı ifadeler. Cumhurbaşkanına hakaretten yargılanıyordu
Tarihçi Çiğdem Bayraktar'dan çarpıcı ifadeler. Cumhurbaşkanına hakaretten yargılanıyordu