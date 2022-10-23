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Alacak verecek meselesi nedeniyle 2 akrabasının evlerini ateşe verdi

Eskişehir’de 1 ay önce alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı Ramazan Karakuş ile kardeşi Bekir Karakuş’un evlerini kundaklayan İlker K. ve suç ortağı olduğu iddia edilen babası Mehmet K. polis ekiplerince yakalandı. Eşi ve kızıyla içeride uyuduğu sırada kundaklanan Bekir Karakuş’a ait ev kullanılamaz hale gelirken, kardeşine ait evde ise maddi hasar meydana geldi.

Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar - 18:20
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Alacak verecek meselesi nedeniyle 2 akrabasının evlerini ateşe verdi

Alacak verecek meselesi nedeniyle 2 akrabasının evlerini ateşe verdi
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İddiaya göre, babasının kuzeni Ramazan Karakuş ile 1 ay önce alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma yaşayan İlker K., Ramazan Karakuş’a ait Şarhöyük Mahallesi Menekşegüller Sokak’taki ve kardeşi Bekir Karakuş’a ait Fevzi Çakmak Mahallesi Yılancı Sokak’ta bulunan evleri dün gece saatlerinde ateşe verdi. Eşi ve kızıyla birlikte uyuduğu sırada komşularının sesiyle uyanan Bekir Karakuş ve ailesi, yanan evlerinden son anda dışarı çıktı. Yangında dumandan zehirlenen Bekir Karakuş’un eşi Eşe Karakuş sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Kundaklama anı güvenlik kamerasına yansıdı

İlker K. daha sonra motosikletle Ramazan Karakuş’un ikametine giderek evini ateşe verdi. Şüphelinin, camlara yanıcı madde dökerek evi ateşe verdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Alevlerin kendiliğinden etkisini yitirmesiyle kısa sürede söndürülen yangın sebebiyle evde maddi hasar meydana geldi.

Şüpheli ve babası adliyeye sevk edildi

Olayın şüphelisi İlker K. ile suç ortağı olduğu iddia edilen babası Mehmet K. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından savcılık ifadesi için adliyeye sevk edildi.



“Olay anında evde eşim ve kızımla uyuyorduk”

Yangında evi kullanılamaz hale gelen Bekir Karakuş büyük korku yaşadıklarını ifade ederek, “Kuzenimin oğlu, kardeşimle 1 ay önce ufak bir tartışma yaşamış. Babasıyla kundaklama yaptılar. Bir alıp vereceğim yok, aramızda husumet yok. Olay anında evde uyuyorduk, komşuların sesiyle çıktık. 10 dakika daha çıkmasaydık yanacaktık. Buna şükür, canımızın kurtulduğuna dua ediyoruz. Evde eşim, kızım ve ben vardık. Eşim şeker ve tansiyon hastası. Bir de gaz etkiledi. Şükürler olsun yine de kalktık. Dışarıda kaldık. Komşularda yatıyoruz. Kalacak yerimiz yok. Eşyalarımızın hepsi perişan oldu” dedi.

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Tekin Ertürk
23.10.2022 18:32
Umarım adli kontrol şartıyla tahliye olmaz ve en ağır cezayı alır  
 
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