Alacak verecek meselesi yüzünden abisini vurdu Tekirdağ'da yakalandı

Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi’nde bu sabah saat 07.30 sıralarında meydana gelen olayda, Raif Tamer alacak verecek meselesi yüzünden uluslararası otobüs şoförlüğü yapan ağabeyi Rahmi Tamer’i silahla yaraladı.

Edinilen bilgilere göre, Raif Tamer, sabah saatlerinde abisinin kullandığı otobüsün önünü kesti. Belinden çıkardığı silahı ağabeyine doğrultan Raif Tamer, otobüse ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı. Silah seslerinin mahalle sakinlerini panikleteceği haber verilmesinin ardından sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Rahmi Tamer’e olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan Rahmi Tamer’in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Raif Tamer, olayın ardından Bulgaristan’a kaçmaya çalışırken Tekirdağ’da polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.