Alacak-verecek meselesinde kan aktı

Kaynak: İHA

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde iddiaya göre borç-alacak meselesi nedeniyle çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yenidoğan Mahallesi Mevsim Caddesi’nde bulunan parkta gerçekleşen olayda; E.E.Ü. ile S.İ. arasında iddiaya göre borç-alacak hususu yüzünden tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek arbedeye dönüşürken, S.İ. yanında bulunan bıçakla E.E.Ü.’ye saldırdı. E.E.Ü. bacağına aldığı bıçak darbesiyle yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık görevlileri yönlendirildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik tedbiri alırken, sağlık görevlileri de olay yerindeki ilk müdahalenin ardından E.E.Ü.’yü ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne sevk etti. Olayın ardından kaçan S.İ. ve 2 kişi polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanırken, parkta yaşanan olay güvenlik kamerasına yansıdı.

