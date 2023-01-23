Dev tesise kim çöktü. Alacaklı banka soluğu mahkemede aldı

Hatay Erzin'deki dev LPG ve Akaryakıt tesisinden neler oluyor. Polemik Haber'in haberine göre, yürütülen bir dizi görüşme sonrası dev tesisin satışı için, uluslararası petrol ticaretinin önemli oyuncularından Bayegan Grubu ile el sıkışıldı. İddiaya göre, tarafları bu süreçte Türkiye Petrolleri Petrol Dağıtım AŞ’nin eski Genel Müdürü Mutlu Gül bir araya getirdi. Bir dizi görüşme sonrası, taraflar tesisin satışı için 47,5 milyon dolarlık bir bedel üzerinde el sıkıştı.

BANKA, DAVACI OLDU

Satış bedelinin Yurtgaz’a ödenmediği iddiasına ilişkin taraflar arasında ‘tapu iptal davası’ devam ederken, kritik bir davanın da Finansbank tarafından açıldığı anlaşıldı. İstanbul Anadolu Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan davada, davalı konumda Yeniyurt Petrol Terminal AŞ ile tesisin devralan Bayegan Grubu şirketi Byport Petrol Ürünleri Terminal Hizmetleri AŞ yer aldı.

ALINAN KREDİ ÖDENMEDİ

Dava dilekçesine göre, Finansbank, kredi kullandırdığı Yeniyurt Petrol Terminal AŞ’den parasını alamadı. Banka, şirkete yönelik 2021’de icra takibi başlattı. Takip tutarı 13.523. 866 lira olarak kayda girdi. Yeniyurt Petrol’e karşı açılan icra takibi yanı sıra, tasarrufun iptali davası da açıldı.

‘DAVALI ŞİRKETLER MAL KAÇIRDI’

Anılan davada özetle “İhtara rağmen borç ödenmedi. Borcun doğumundan sonra, tesis Byport Petrol Ürünleri’ne satılmış. Davalı şirketin, yasal düzenlemeler arkasına sığınarak alacaklılardan mal kaçırdığı açık. Bu nedenle taraflar arasındaki tasarruf işleminin iptalini talep etmek gerekmiştir” denildi.

‘DEVİRDE KÖTÜ NİYET YOK’

Byport Petrol adına dosyaya sunulan dilekçelerde ise özetle “Tesisin devrinin yapıldığı süreçte, bankanın bir alacağı söz konusu değildi. Müvekkil, dava konusu taşınmazları gerçek rayicine uygun bedel karşılığında aldı. Tesisin satın alınmasında herhangi bir kötü niyet söz konusu değil” ifadeleri kullanıldı. Yeniyurt Petrol AŞ adına yapılan savunmada ise, davanın reddi talep edildi.

TESİSİ İCRADAN SATABİLECEK

Mahkeme, tarafların talep ve savunmalarını aldıktan sonra bilirkişi raporu alınmasına karar verdi. Üç kişilik bilirkişi heyeti raporunda tesisin değeri 15 milyon 249 bin 414 dolar olarak belirlendi. Mahkeme, geçen 21 Aralık’ta görülen 6’ıncı duruşmada kararını verdi. Mahkeme, Yeniyurt Petrol Terminal AŞ adına kayıtlı tesisin Byport Petrol’e yönelik tasarruf işleminin iptaline karar verdi. Mahkeme, davacı Finansbank’a da Hatay Erzin’de bulunan tesisin icra yolu ile satışı yetkisi verdi. Davalıların, kararı İstinaf Mahkemesi’ne taşıma hakları bulunuyor.

HARÇ ÖDEMEMEK İÇİN DÜŞÜK BEDEL OYUNU

Byport Petrol Ürünleri Terminal AŞ'ye karşı açılan tapu iptal davası ise sürüyor. Anılan dava dilekçesinde Bayegan Grubu’nun tesise çöktüğü iddia edilmişti. Konuya yakın bir kaynak, Polemik Haber’e yaptığı açıklamada “Bayegan Grubu, Yeniyurt sahiplerinin borçlu ve zor durumda olmasını fırsat bilerek en az 70 milyon dolar edecek tesisi 45 milyon dolar gibi bir rakama satın almak istedi. Bu satışla alakalı faturalar kesildi. Fakat Bayegan ısrarlarıyla tapudaki satış rakamı 28 milyon gibi düşük bir rakam gösterildi. Ayrıca noterde dahi harç çıkmasın diye tesisin içindeki milyonlarca dolarlık malzeme, tesisat, depodaki malzemeyi 1000 liraya almış gibi sözleşme yapıldı. Taraflar arasında bir sözleşme hazırlandı” diye konuştu.

HYPCO’YA 36 MİLYON DOLAR ÖDEYECEKTİ

Aynı kaynak devamında “Sözleşme bu rakamın 36 milyon dolarının tesis üzerinde ipoteği bulunan Hypco isimli firmaya ödeneceği şeklindeydi. Yurtgrup sahipleri bu protokolü imzalamak için Bayegan şirketine gittiğinde Bayegan’ın sahibi Ercüment Bayegan'ın yurtdışında olduğunu ve o geldikten sonra imzalayıp göndereceklerini söylediler. Fakat Yurt Grup’un imzaladığı o sözleşme hiçbir zaman imzalanarak gruba verilmedi” bilgisini verdi.

BP’NİN DE MALINI SATTI

Bu süreçte ilginç de bir olayın yaşandığı kaydedildi. Tesisin devredildiği süreçte, depolarda BP’ye ait akaryakıt ve LPG bulunuyordu. Aynı kaynak bu konuya ilişkin ise “Tesis satılırken BP'ye ait bu malların sahibine iade edileceği konusunda anlaşmaya varılmıştı. Fakat tesise çöken Bayegan bu malları da tesisi satın aldıktan sonra sattı. BP bu konuda Bayegan ve Yeniyurt'a tazminat davası başlattı. Aynı zamanda güveni kötüye kullanmadan suç duyurusunda da bulundu. Her iki dava da devam ediyor” diye konuştu.