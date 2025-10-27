YENİÇAĞ - Samsun / Şaban Sezgin

Yaklaşık 3 ay önce Kanadalı bir maden şirketinin Dürtmen dağında maden arama izni alması bugün yapılan yürüyüş ve basın açıklaması ile protesto edildi.

26.10.2025 Pazar günü saat 12.30’da Alaçam SASKİ binası yanında toplanan çevreci örgütler ve sivil toplum kuruluşları Bafra caddesi boyunca sloganlar eşliğinde Cumhuriyet Meydanına geldi. Atatürk anıtı önünde saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından SAMÇEP Başkanı Adnan Korkmaz, Kuraklıkla Mücadele ve İklim Değişikliği Derneği Başkanı Hasan Arslan,Sinop Çevre Dostları Derneği temsilcisi Hale Onur Erdoğan ve ‘’Dürtmen Vatandır’’ platformu sözcüsü Hasan Uslu birer konuşma yaparak ,bu bölgede yapılacak bir maden çıkarma işinin doğaya ve yeraltı su kaynaklarına vereceği zararlar anlatıldı. Ormanlarla kaplı Dürtmen yaylasında maden çıkarılması halinde 70 km karelik bir alanın bundan etkileneceğini söyleyen konuşmacılar, gelecek nesiller için Dürtmen yaylasında böyle bir kötülüğe izin vermeyeceklerini, yasalar çerçevesinde Kanadalı şirkete karşı demokratik ve hukuki mücadeleyi sürdüreceklerini ifade ettiler.