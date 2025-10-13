Rüzgâr sörfünün kalbi Alaçatı’da beş gün süren festivalin finalinde başarılı sporcular ödüllerini aldı. Festivalin kapanış törenine Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli ve Çeşme Belediyesi Spor İşleri Müdürü Yavuz Yaşar katıldı. Törende sporculara ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edilirken, Çeşme Belediyesi Çocuk Halk Oyunları Ekibinin gösterisi geceye renk kattı.

“ALAÇATI’NIN RÜZGÂRI, DENİZİ SIZLERLE GÜZEL”

Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, Alaçatı Windfest’in her yıl büyüyen, umut veren bir buluşma olduğuna dikkati çekerek şöyle konuştu:

“Alaçatı’nın rüzgârı, denizi sizlerle güzel, doğamızın kıymetini bilen bu harika çocuklarla güzel. Her sene bu festivali emek emek büyüten Çağla Kubat Windsurf Yelken Kulübü’ne, emeği geçen herkese ve bu heyecana ortak olan tüm ailelere gönülden teşekkür ediyorum.”

COŞKU VE DOSTLUKLA TAMAMLANDI

Festival boyunca yerli ve yabancı birçok sporcunun mücadele ettiği yarışlar büyük heyecana sahne oldu. Yarışların ardından gerçekleştirilen ödül töreninde dereceye giren sporcular kupalarını alırken, katılımcılar ve izleyiciler renkli görüntüler oluşturdu.

Çeşme’nin spor, doğa ve turizmi bir araya getiren en önemli organizasyonlarından biri hâline gelen Alaçatı Windfest, bu yıl da sporculara olduğu kadar izleyicilere de unutulmaz anlar yaşattı.