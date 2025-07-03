Alaçatı'nın ciğerleri yanıyor! Alevler giderek büyüyor

İzmir’in üç ilçesinde orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Çeşme’deki yangın rüzgarla büyürken, Ödemiş’te yatalak bir vatandaş yaşamını yitirdi.

Bölgede ekiplerin müdahalesi sürerken Alaçatı'nın lüks mekanları eğlenceye ara verdi. Hatta bazı mekanlar "Mağdur olan vatandaşlarımıza kapımız açıktır" ifadelerini kullanarak desteklerini dile getirdi.

İzmir’in üç farklı ilçesinde çıkan orman yangınlarıyla ekiplerin karadan ve havadan mücadelesi sürüyor.

Çeşme’de ziraat alanında başlayıp rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın paniğe yol açarken, Ödemiş’te ise yatalak bir vatandaş hayatını kaybetti.

Yangınların etkilediği bölgelerde yaşam durma noktasına gelirken, Alaçatı’daki bazı lüks mekanlar eğlenceye ara verdi. Hatta bazı işletmeler, “Mağdur olan vatandaşlarımıza kapımız açıktır” diyerek destek çağrısında bulundu.

Ekol'deki habere göre Çeşme Alaçatı’da yer alan bir mekanda açılış konseri vermesi planlanan ünlü şarkıcı Gülşen’in konseri de yaşanan orman yangınları nedeniyle iptal edildi. Bölgedeki olumsuz hava koşulları ve yangınların yarattığı endişe nedeniyle alınan bu kararla birlikte, Alaçatı’daki birçok mekan eğlence programlarını askıya aldı.

Sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yapan işletmeler “Mağdur vatandaşlarımıza kapımız açıktır. Konaklama ihtiyacı olan vatandaşlarımızın yanındayız” açıklamasında bulunarak dayanışma mesajı verdi. Zor durumda kalan bölge halkı için gönüllü olarak kapılarını açan işletmelere, sosyal medyada da gündeme geldi.