Salon Alaçatı Kültür Merkezi, 2026 yılının yatırım programına alındı. Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, “Salon Alaçatı, yalnızca bir yapı değil, kentimizin kültürel belleğine kalıcı bir armağan olacak. Çeşme’de sanatı, eğitimi ve sosyalleşmeyi buluşturan yeni bir odak noktası yaratıyoruz” dedi.

Çeşme Belediyesi, ilçenin kültürel yaşamına kalıcı bir değer katacak yeni bir projeyi daha hayata geçiriyor. 2026 yılı yatırım programına alınan Salon Alaçatı Kültür Merkezi, bölgenin sosyal, sanatsal ve kültürel etkinliklerine ev sahipliği yapacak çağdaş bir merkez olarak tasarlandı.

Alaçatı Mahallesi’nde konumlanan proje, tarihi taş mimarisinin karakteristik unsurlarını koruyarak, modern mimarinin şeffaf, ferah ve erişilebilir çizgileriyle bütünleştirildi. Çeşme Belediyesi'nin teknik ekipleri tarafından hazırlanan projede, bölgenin kimliğine saygılı, çevreyle uyumlu ve sürdürülebilir bir mimari anlayış benimsendi.

BİN 150 METREKARELİK BÜYÜK YATIRIM: ÇOK AMAÇLI, ÇOK KATMANLI BİR KÜLTÜR MEKÂNI

Toplam bin 150 metrekare inşaat alanına sahip olan Salon Alaçatı Kültür Merkezi; konserlerden tiyatrolara, sergilerden konferanslara kadar farklı etkinliklerin düzenlenebileceği 195 kişilik çok amaçlı bir salona sahip. Salonun zemin katında 150, balkon katında 45 kişilik oturma düzeni planlandı. Merkez bünyesinde ayrıca; 35 ve 30 kişilik iki ayrı eğitim salonu, 40 kişilik açık sosyalleşme alanı, bir kafe ve teras, kulis alanları ve toplantı ofisleri bulunuyor.

Yapı, çevresindeki eczane, restoran ve otopark alanlarıyla birlikte ele alınarak yaya erişimini önceleyen bir şehircilik anlayışıyla planlandı.

“ALAÇATI’NIN KÜLTÜREL BELLEĞİNE KALICI BİR ARMAĞAN BIRAKIYORUZ.”

Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, proje hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Alaçatı’nın tarihi dokusuna saygılı, modern ama köklerinden kopmayan bir kültür merkezi tasarladık. Salon Alaçatı, yalnızca bir yapı değil, kentimizin kültürel belleğine kalıcı bir armağan olacak. Çeşme’de sanatı, eğitimi ve sosyalleşmeyi buluşturan yeni bir odak noktası yaratıyoruz.”

2026’DA İHALEYE ÇIKIYOR

Proje, 2026 yılı yatırım ve ihale programı kapsamında hayata geçirilecek. Çeşme Belediyesi, bu projeyle birlikte kent genelinde sürdürülen kültürel altyapı yatırımlarına bir yenisini daha ekleyerek, “Her mahalleye kamusal yaşam alanı” vizyonunu güçlendirmeyi hedefliyor.