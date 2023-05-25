Alaçatı'ya yeni park geliyor

Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, Alaçatı’da, yeni bir yaşam alanını hizmete açmaya hazırlandıklarını duyurdu. Oran, "Petekler Parkı şimdiden Çeşmemize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

Alaçatı'ya yeni park geliyor

Başkan Oran, Alaçatı'da Petekler Park Projesi'ne başladıklarının müjdesini verdi.

Toplam 4 bin 62 metrekare alanda 1 basketbol, 1 voleybol sahası, 1 çocuk oyun grubu, Fitness Sağlıklı Yaşam Seti, Kafeterya ve Büfesi, peyzaj alanları bulunan Petekler Park’ın kısa sürede tamamlanarak Çeşmeliler’in hizmetine açılacağını belirten Oran, "Betonu değil, yeşili arttırarak, meydanlarımızı, parklarımızı genişletmeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın aileleriyle ve sevdikleriyle nefes alabilecekleri bir yaşam alanını daha Çeşmemiz’e kazandırıyoruz. Şimdiden ilçemize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

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