Alaçatı'ya yeni park geliyor

Başkan Oran, Alaçatı'da Petekler Park Projesi'ne başladıklarının müjdesini verdi.

Toplam 4 bin 62 metrekare alanda 1 basketbol, 1 voleybol sahası, 1 çocuk oyun grubu, Fitness Sağlıklı Yaşam Seti, Kafeterya ve Büfesi, peyzaj alanları bulunan Petekler Park’ın kısa sürede tamamlanarak Çeşmeliler’in hizmetine açılacağını belirten Oran, "Betonu değil, yeşili arttırarak, meydanlarımızı, parklarımızı genişletmeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın aileleriyle ve sevdikleriyle nefes alabilecekleri bir yaşam alanını daha Çeşmemiz’e kazandırıyoruz. Şimdiden ilçemize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.