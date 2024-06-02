Aladağlar'a tırmanırken yaralanan dağcıyı JAK ekipleri kurtardı

Kaynak: İHA
Aladağlar'a tırmanırken yaralanan dağcıyı JAK ekipleri kurtardı

Niğde'de bir dağcı Aladağlar'da tırmandığı esnada düşerek ayağını kırdı. Yaralanan dağcı için ekipler seferber oldu.

Çamardı ilçesinde bulunan Aladağlar'da meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre Dağcı Uğur S.; Demirkazık zirvesine çıkmak için sabah saatlerinde tırmanışa başladı. Dengesini kaybederek düşen Uğur S.'nin ayağı kırılırken arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'na bağlı ekip sevk edildi.

1.jpg

Uğur S.'nin bulunduğu yere ulaşan JAK ekipleri; yaralı dağcıyı helikopterle Demirkazık Kamp Merkezi'ne sevk etti. Burada ilk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapılan yaralı dağcı, daha sonra ambulansla Çamardı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

1-001.jpg

Ayrıca dün de aynı bölgede mahsur kalan 2 dağcı, jandarma ekipleri tarafından kurtarılmıştı.

Son Haberler
Emekliye yapılacak zamda bir iyi bir kötü haber. SGK uzmanı son kulisi sızdırdı Ekonomi
Emekliye yapılacak zamda bir iyi bir kötü haber. SGK uzmanı son kulisi sızdırdı
Türk rehberler Koreli turistlere halay çekmeyi öğretti Video
Türk rehberler Koreli turistlere halay çekmeyi öğretti
Köpek sahiplenen küçük çocuğun mutluluk gözyaşları Video
Köpek sahiplenen küçük çocuğun mutluluk gözyaşları
Ali Koç şaştı kaldı. İmza töreninde Aziz Yıldırım sürprizi Spor
Ali Koç şaştı kaldı. İmza töreninde Aziz Yıldırım sürprizi
A Milli Takım'da flaş gelişme. Ümit Milli Takım'a gönderildiler Spor
A Milli Takım'da flaş gelişme. Ümit Milli Takım'a gönderildiler
Kayseri’de bıçaklı kavga: 1’i ağır 4 yaralı Yerel Haberler
Kayseri’de bıçaklı kavga: 1’i ağır 4 yaralı