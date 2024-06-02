Aladağlar'a tırmanırken yaralanan dağcıyı JAK ekipleri kurtardı

Çamardı ilçesinde bulunan Aladağlar'da meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre Dağcı Uğur S.; Demirkazık zirvesine çıkmak için sabah saatlerinde tırmanışa başladı. Dengesini kaybederek düşen Uğur S.'nin ayağı kırılırken arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'na bağlı ekip sevk edildi.

Uğur S.'nin bulunduğu yere ulaşan JAK ekipleri; yaralı dağcıyı helikopterle Demirkazık Kamp Merkezi'ne sevk etti. Burada ilk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapılan yaralı dağcı, daha sonra ambulansla Çamardı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Ayrıca dün de aynı bölgede mahsur kalan 2 dağcı, jandarma ekipleri tarafından kurtarılmıştı.