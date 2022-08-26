Aladağlar'da yoğun siste yolunu kaybeden dağcı kurtarıldı

Aladağlar'daki Kaldı Zirvesi'ne dün gece tek başına tırmanan M.A. (51) yoğun sis nedeniyle yolunu kaybetti.

M.A'dan haber alamayan arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Bölgeye sevk edilen AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, dağcıya yaklaşık 10 saatlik çalışmanın ardından ulaştı.

Bulunduğu bölgeden kurtarılan ve sağlık durumu iyi olan M.A, kontrol amaçlı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

(AA)