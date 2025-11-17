Vatan savunmasında şehit düşen Alaiye Redif Taburu'na bağlı 657 asker, 113'üncü ölüm yıldönümlerinde rahmet ve minnetle yad edildi.

Çatalca savunma hattında canını feda eden Alaiye Taburu mensupları, törenle anıldı. Etkinliğe Çatalca Kaymakamı Yasin Öztürk, Garnizon Komutanı Yarbay Harun Aydemir, Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel, Özçelik, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, ilçe yetkilileri, Kent Konseyi üyeleri ve halk katıldı.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından anıta çelenkler bırakıldı. Alanya ekibi ve konuklar, şehitlik anıtına karanfil sundu.

Konuşmasında Özçelik, Alaiye Taburu'nun 1912'de Çatalca hattında en zorlu görevi aldığını anımsattı. Yüzlerce askerin uykuda baskına uğramasına rağmen son ana dek savaştığını vurguladı.

Özçelik, bu destanın Alanya veya Çatalca'ya özgü olmadığını, tüm ulusun ortak acısı ve onuru olduğunu söyledi. Alaiye Taburu öyküsünün, adını bile bilmedikleri bir köyde gözünü kırpmadan ölen Anadolu evlatlarının millet olma şuurunu ve vatan sevgisini geleceğe aktaran bir miras olduğunu belirtti.

Alanya Kent Konseyi'nin tarihi yaşatma çabalarına değinen Özçelik, şehitleri rahmet ve minnetle andı.

Özçelik ve Koçak, tören sonrası Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel ile Kaymakam Yasin Öztürk'ü makamlarında ziyaret etti.

Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, Çatalca Alaiye Şehitleri Anma Programı'nı her yıl geleneksel olarak düzenlediklerini ifade etti. İki şehir arasındaki kardeşlik köprüsünü pekiştirmeyi sürdüreceklerini dile getirdi. Özcan, bu seneki etkinliğin de aynı ruh ve geniş katılımıyla yapıldığını ekledi.