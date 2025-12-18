Değerli okurlarımız,

Yeniçağ Gazetesi’nin resmi internet adresi, 23.12.2025 tarihi itibarıyla yenicaggazetesi.com.tr üzerinden yenicaggazetesi.com olarak güncellenecektir. Bu tarihten sonra yayın hayatımıza yenicaggazetesi.com adresi üzerinden devam edeceğiz.

Geçiş sürecinde okurlarımızın erişiminde kesinti yaşanmaması için yenicaggazetesi.com.tr adresi bir süre daha otomatik yönlendirme yapacaktır. Lütfen tarayıcı yer imlerinizi/kayıtlı bağlantılarınızı yeni alan adına göre güncelleyiniz.

Güvenliğiniz için, sitemize giriş yaptığınızda adres çubuğunda yenicaggazetesi.com yazdığını kontrol etmenizi önemle rica ederiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.