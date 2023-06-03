Alan Adı Nedir?

Domain, yani alan adı, web sitelerin adresi olarak tanımlanabilir. Alan adı, üç kısımdan oluşur. İlk başta bulunan “http” veya “https,” bir internete bağlanma protokolüdür. Bu kısımdan sonra alan adı gelir. Alan adı, sitenizin web ortamında bulunabilir olması için bir adres görevi görür. Görüntülemek isteyen kullanıcılar, arama çubuğuna sitenizin alan adınızı yazarak web sitenizi kolay bir şekilde bulabilir. Ayrıca hosting hizmeti de sahip olduğunuz alan adına kaydedilir. Alan adından sonraki kısımda ise alan adının uzantısı bulunur. Bu uzantılar .com, .com.tr veya .online şeklinde çeşitliliklere sahiptir. Bir alan adı, aynı anda sadece bir kullanıcı tarafından kullanılabilir. Bu nedenle her domain, kendi içinde biriciktir.

Alan adı seçmeden önce dikkat etmeniz gereken bazı etkenler vardır. Alan adının okunması, yazılması ve anlaşılması kolay olmalıdır. Akılda kalıcı olan ve uzun olmayan bir alan adını tercih edebilirsiniz. Alan adında markanızın adı veya ürününüzle ilgili anahtar kelimeler kullanabilirsiniz. Bu sayede markanızın bilinirliğini artırmanız mümkün olur. Almak istediğiniz alan adını Turhost’un web sitesi üzerinden sorgulayarak kullanılabilirlik durumunu öğrenebilirsiniz. Domain sorgulama ekranı, bu noktada devreye girer.

Alan Adı Neden Satın Alınır?

Alan adı, sitenizin internet ortamındaki adresine verilen isimdir. Bu isim veya adres, sitenizi ziyaretçilerinize tanıtır. Bu yüzden ilk izlenim olarak oldukça önemlidir. Bir web sitesi kurmak istiyorsanız domain satın almanız gerekir. İnternet ortamında sitenizin tutunmasını sağlayan bir adrese ihtiyacınız olur. Bu yüzden alan adınız olmadan herhangi bir şekilde web sitesi açmanız mümkün değildir.

Domain, farklı uzantılara sahip olan ve bu uzantılara göre kimlikler edinen bir yapıdır. Örneğin “.edu” veya “.gov” okul ve devlete bağlı kurumlar tarafından tercih edilir. “.com” daha çok sivil toplum kuruluşları tarafınca kullanılır. Sitenizin amacına ve ismine en uygun olanı seçmeniz önemlidir. Domain satın alma işlemini gerçekleştirirken dikkat etmeniz gereken birçok konu bulunur. Bu konuların başında, alan adının daha öncesinde satın alınmamış olması gelir. Satın almak istediğiniz domainin uygun olup olmadığını el yordamıyla aramak oldukça zordur. Bu yüzden Turhost’un alan adı sorgulama servisini kullanabilirsiniz. Böylelikle kolay birkaç adımda bütün uzantıların fiyat bilgisi ve uygunluğunu görebilirsiniz.

Alan Adı Sorgulama Nedir?

Domain sorgulama, ilgilendiğiniz domainin başkası tarafından alınıp alınmadığını gösteren işlemdir. Herhangi biri tarafından alınan domainler, başkası tarafından tekrar tercih edilemez. Bunun en büyük nedeni, domainlerin biricik olmasıdır. Alan adı sorgulama işlemi eskiden oldukça uğraştırıcı olsa da günümüzde oldukça kolaydır. Saniyeler içerisinde domainin kime ait olduğunu, satın alınıp alınmadığını ve ücretini görebilirsiniz. Alan adı sorgulama işlemini Turhost üzerinden kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken basit birkaç adım bulunur:

“Turhost.com” adresine girin. Header’da bulunan “domain” sekmesine tıklayın. “Domain sorgulama” başlığını seçin. Açılan sayfada karşınıza çıkan arama motoruna, almak istediğiniz alan adını yazın. “Sorgula” butonuna veya “enter” tuşuna basarak aramanızı gerçekleştirebilirsiniz.

Beş kolay adımda alan adı sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Bu adımları izleyerek farklı uzantılardaki domainler arasından dilediğinizi satın alabilirsiniz. Sorguladığınız domain önceden satın alındığında “Kime ait?” kısmına tıklayarak Whois sorgusunu yapabilirsiniz. Bu bölümde; domainin kime ait olduğu, ne zaman kaydedildiği, kaç yıllık domain olduğu, nameserver ve güncelleme tarihleri gibi bilgilere ulaşabilirsiniz.

Alan Adı Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?

Alan adı satın almak istiyor ama nelere dikkat etmeniz gerektiğini bilmiyor olabilirsiniz. Bu aşamada dikkat etmeniz gereken birkaç konu bulunur. Doğru alan adı seçimi, dikkat etmeniz gereken konular arasında yer alır. Biricik, akılda kalıcı, kolay yazılabilir, sitenin amacını yansıtan ve uzantısıyla uyumlu bir alan adı seçmeniz gerekir.

Diğer bir konuysa alan adının önceden kimse tarafından alınmamış olmamasıdır. Satın alınan bir alan adını kullanabilmeniz mümkün değildir. Kullanabilmek için domaini sahibinden veya sağlayıcısından satın almanız gerekir. Satın alınmış bir domainin kime ait olduğunu sorgulayarak ilgili kişilerle iletişime geçebilir ve Turhost üzerinden kendinize transfer edebilirsiniz. Önceden satın alınmamış ve istediğiniz bir domaini tercih etmek için izlemeniz gereken adımlar oldukça kolaydır. Gerekli bilgileri doldurarak basit birkaç adımda işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Alan adı uzantısı, en az alan adının kendisi kadar önemlidir. Uzantı, domain seçiminin akılda kalıcılığını artıran temel unsurlardandır. Bu yüzden alan adının ismiyle uyumlu .com, .net, .info, .istanbul, .com.tr veya .org gibi uzantıları tercih edebilirsiniz. Aynı zamanda seçeceğiniz uzantı, domain fiyatını da etkileyen unsurlardandır. Örneğin bilindik bir uzantı olan “.com,” diğerlerine göre daha yüksek fiyatlı olabilir. Aynı şekilde “.istanbul” ise diğerlerine göre daha uygun fiyatlı olabilir.

Alan Adı Nereden Satın Alınır?

Alan adı seçimi, markalaşma sürecinizin ilk adımı olabilir. Bu yüzden markanızı, ürünlerinizi, misyonunuzu ve vizyonuzu yansıtan domainleri tercih etmeniz oldukça önemlidir. Satın almadan önce alan adının kullanılabilirlik durumunu kontrol etmeniz gerekir. Sonrasında müsait olan alan adları için size en uygun uzantıyı tercih etmelisiniz. Tercih ettiğiniz domaini, Turhost güvencesiyle kolaylıkla alabilirsiniz. Şirket tarafından sunulan domain sorgulama ekranını, web siteniz için en iyi şekilde kullanabilirsiniz.

Turhost, web sitesi kurmak için gerekli olan birçok hizmeti sağlar. Bunların başında gelen domain satın alma işleminin yanı sıra hosting, sunucu, e-posta, veri merkezi ve SSL hizmetleri de bulunur. Tek tıkla tüm bu hizmetlere avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Alan adı satın alırken aklınıza takılan soruları; telefondan, mailden veya canlı destek bölümden iletebilirsiniz. Uzman teknik destek ekibi sayesinde sorunlarınızı hızlı ve birkaç basit adımla çözmenize yardımcı olunur. Böylelikle web siteniz, bir saniye bile kaybetmeden büyümeye başlayabilir.