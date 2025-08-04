Alan bin pişman, satan kurtuldu! Yatırımını buna yapan parasız kaldı

Bir dönem dijital dünyanın en gözde yatırım alanlarından biri olarak lanse edilen metaverse, arsa alımı yapan binlerce kişi için ağır bir zarara dönüştü.

2020’nin sonlarında popülerleşen ve 'geleceğin interneti' olarak pazarlanan metaverse evreninde dijital parseller, "Kaçırırsam pişman olurum" korkusuyla adeta kapış kapış satılmıştı. Ancak geçen zaman, bu alana umutla girenlerin büyük kısmını hayal kırıklığına uğrattı. Yüzde 95’e varan değer kayıplarıyla sanal arsalar neredeyse alıcısız kaldı.

KAZANÇ HAYALİYLE ALDILAR, ZARARLA ÇIKTILAR

Bilişim uzmanı Osman Demircan, metaverse arazilerinin çıkış döneminde kripto paralarla benzer şekilde fiyatlandığını belirtti. O dönemde NFT formatında satılan dijital arsaların, ileride tıpkı Bitcoin gibi değerleneceği beklentisiyle büyük ilgi gördüğünü ifade eden Demircan, "Ancak yaşananlar tam anlamıyla bir spekülasyon balonuydu" dedi.

2022-2023 döneminde bu dijital mülklerin değerinin yüzde 80 ila 95 arasında eridiğini söyleyen Demircan, “Bugün bu arazileri bedavaya bile satsanız alıcı bulmak zor. İstanbul’un en değerli yerleri bile sanal dünyada alıcı bekliyor. Örneğin bir yatırımcı, Beşiktaş Stadı’nın dijital kopyasını bin dolara satın aldı, şimdi o arsa neredeyse değersiz” ifadelerini kullandı.

SAHTE PLATFORMDAN DOLANDIRILDILAR

Demircan, bazı kişilerin metaverse adı altında oluşturulan sahte ortamlarda araziler satın aldığını ve bu yatırımın kripto paraya çevrilerek ortadan kaybolan dolandırıcılarla sonuçlandığını da belirtti. "Metaverse platformları herkesin kurabileceği yapılar olduğundan, güvenilirliği sorgulanmayan birçok girişim insanları mağdur etti" dedi.

“GELECEĞİ KAÇIRMAYAYIM” DERKEN HEPSİNİ KAYBETTİLER

Kripto varlıklar uzmanı Melis Asena Özkan ise pandemi döneminde insanlar dijitale yoğun ilgi gösterince metaverse’ün büyük bir yükseliş yaşadığını, ancak altyapının oturmaması nedeniyle bu ilgiyi sürdüremediğini söyledi. Özkan, metaverse projelerinde pasif gelir, kira geliri ve yatırım vaadiyle insanlara büyük bir gelecek sunulduğunu ama çoğunun bugün neredeyse sıfır değerinde olduğunu belirtti.

"İSTANBUL'DAN SANAL ARSA ALMAK MODA OLMUŞTU"

Medipol Üniversitesi Öğretim Görevlisi Nurullah Mahmut Dündar da, Türkiye'de “sanal fırsat kaçmasın” korkusuyla insanlar arasında dijital arsa alma furyası oluştuğunu dile getirdi. “Kimi oturduğu evin sanal arsa versiyonunu almak istedi, kimi ise en değerli semtlerden ucuz sanal parseller alarak ileride satma planı yaptı. Ancak vaat edilen kazançlar hiçbir zaman gerçekleşmedi” diye konuştu.

GERÇEK DIŞI UMUTLAR, SIFIR GETİRİ

Dündar’a göre, sanal dükkan açmak, kiraya vermek, etkinlik düzenlemek gibi fikirler yatırımcıya büyük vaatlerle sunuldu ancak çoğu platform aktif kullanıcı çekemediği için tüm bu planlar havada kaldı. "Arsalar değerlenmediği gibi, artık satış bile yapılamıyor. Alıcı bulamayan yatırımcı büyük zarar etti" dedi.

Bugün gelinen noktada, “geleceğin yatırım aracı” olarak tanıtılan metaverse arazilerinin büyük kısmı unutulmaya yüz tutmuş durumda. Satın alanlar ise ellerindeki dijital arsalarla baş başa kaldı.