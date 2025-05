Alan Parsons Harbiye’yi sallayacak! Progresif rock efsanesi İstanbul’da sahne alıyor

Rock ve senfonik müziğin önemli isimlerinden Alan Parsons, 11 Haziran'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde İstanbul'daki dinleyicileriyle buluşacak. "The Show Must Go On" turnesi kapsamında gerçekleşecek konser, Epifoni ve StagePass iş birliğiyle düzenleniyor. Başarılarla dolu kariyerinde 50. yılını geride bırakan Parsons ve ekibinin vereceği konserin biletleri, Biletinial üzerinden satışta.

"Dark Side Of The Moon"daki stüdyo tekniği açısından tarihe kazınan başarısı ile müzik dünyasına yön vermiş The Alan Parsons Project, İstanbul'da vereceği konserde kült parçalarını seslendirecek.

"Ses Sihirbazı" Alan Parsons "The Show Must Go On" turnesiyle İstanbul’da

ALAN PARSONS KİMDİR?

Alan Parsons, 20 Aralık 1948 doğumlu İngiliz ses mühendisi, müzisyen ve prodüktördür. Müzik kariyerine EMI'nin bant çoğaltma departmanında başlayan Parsons, kısa sürede Abbey Road Stüdyoları'nda asistan mühendis olarak çalışmaya başladı.

The Beatles'ın "Abbey Road" ve "Let It Be" albümlerinde, Pink Floyd'un "The Dark Side of the Moon" albümünde ses mühendisi olarak görev aldı. 1975 yılında Eric Woolfson ile birlikte The Alan Parsons Project'i kurarak, 1976-1987 yılları arasında 10 tematik albüm yayımladı. Grubun "Eye in the Sky", "Time" ve "Don't Answer Me" gibi şarkıları dünya çapında büyük ilgi gördü. Parsons, 2019 yılında "Eye in the Sky" albümünün 35. yıl özel baskısıyla Grammy Ödülü kazandı.

Ayrıca, 2021 yılında müziğe ve müzik prodüksiyonuna katkılarından dolayı Britanya İmparatorluk Nişanı (OBE) ile onurlandırıldı. Günümüzde Santa Barbara, Kaliforniya'da yaşamaktadır ve müzik kariyerine aktif olarak devam ediyor.