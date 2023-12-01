Alanının profesyonelleri kendi e-danışmanlık platformlarını kuruyor

Yerli teknoloji girişiminin geliştirdiği SaaS çözümü ise belirli alanlarda uzmanlaşmış profesyonellerin, kendi platformlarını kurarak e-danışmanlık hizmeti vermelerini sağlıyor.

Teknolojik gelişmeler, yeni iş kollarının ortaya çıkmasına kapı aralıyor. Bu durumu avantaja çevirmek isteyen uzmanlar ve girişimciler ise kodsuz yazılım çözümleriyle çevrim içi kanallarda kendi ekosistemlerini oluşturuyor ve kitleleriyle iletişime geçerek deneyimlerini paylaşıyor. Gurulize'nin CEO'su Ali Yıldırım, "'Dünyanın sizin uzmanlığınıza ihtiyacı var' sloganıyla hayata geçirdiğimiz yazılım (SaaS) çözümüyle, belirli alanlarda uzmanlaşan profesyonellerin kendi platformlarını oluşturarak e-danışmanlık hizmeti vermelerini sağlıyoruz" dedi.

"Danışmanların kişisel marka inşa etmesi kolaylaştı"

Gurulize CEO'su Ali Yıldırım, "Pandemi ile birlikte hayatımıza giren çevrim içi hizmetlerin popülaritesi her geçen gün artarken, biz de bu büyük ekosistemde yeni bir iş kolu oluşmasının önünü açtık. Artık uzmanlar ve girişimciler, kod yazmaya ve bir yazılım ekibine ihtiyaç duymadan kendi alan adlarıyla platform kurabiliyor ve hemen e-danışmanlık yapmaya başlayabiliyor. Randevu takvimlerini, ödemelerini ve canlı seanslarını tek bir yerden yönetebiliyorlar. Teknik uzmanlık ve yüksek maliyet gerektirmeyen bu çözüm, kendi kişisel danışmanlık markasını inşa etmek isteyenler için bir fırsat" ifadelerini kullandı.

"Birçok meslek ve uzmanlık alanına hitap eden bir çözüm"

Geliştirdikleri çözümün çok geniş bir kitleye hitap ettiğini aktaran Gurulize CEO'su Ali Yıldırım, "E-danışmanlık alanında geniş bir yelpazede hizmet sunuyoruz. Psikologlar, fitness eğitmenleri, özel ders verenler ve hukuk danışmanları kendi platformlarını oluşturarak hizmet verebiliyorlar. Bu çeşitlilik, kullanıcılara da farklı alanlarda bilgi edinmek için geniş bir seçenek yelpazesi imkanı tanıyor. Ayrıca platformun özelleştirilebilir olması, uzmanların niş bir kitle kazanmasını sağlıyor" diyerek sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Sadece bireysel uzmanlara değil, aynı zamanda çeşitli kurumsal şirketlere de çözümler sunuyoruz. Örneğin online terapi, koçluk ve fitness alanlarında oldukça başarılı işler ortaya koyduk. Kendi işini kurmak veya mevcut seanslarını kendi platformuna taşıyarak uzmanlığını ihtiyaç duyanlara aktarmak isteyen herkes, bu pratik ve ekonomik çözümü deneyebilir.”