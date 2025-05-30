Alanya, 2025’te plaj voleybolunun devlerini ağırlıyor

Alanya Belediyesi, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ve Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) iş birliğiyle organize edilen turnuva, kentin uluslararası spor sahnesindeki iddiasını güçlendirecek. Dünyanın dört bir yanından yıldız sporcular, bu dev organizasyonda mücadele edecek.

Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi, sürdürülebilir mimarisi ve yüksek teknolojili altyapısıyla dikkat çekiyor. Çelik konstrüksiyon ve demonte modüler sistemle inşa edilen tesis, sıfır karbon ayak izi hedefiyle çevreci bir yaklaşım sunuyor.

Paris 2024 Olimpiyatları’nda kullanılan sistemle birebir aynı altyapıya sahip merkez, Avrupa’da bir ilk olarak öne çıkıyor. 12 saha ile başlayacak tesis, etkinlik dışı dönemlerde 26 sahaya kadar genişleyebilecek.

YIL BOYU KULLANILACAK

Cumhuriyet Mahallesi’nde, Ahmet Tokuş Bulvarı’nda yer alan merkez, 365 gün aktif olacak. Turnuvaların yanı sıra antrenman kampları, spor festivalleri ve uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapacak. 2.200 kişilik ana saha, 600 kişilik ikinci saha ve toplam 1.000 kişilik diğer sahalarla 4.000 seyirci kapasitesi sunuyor. Lounge alanı, kamera dostu aydınlatma ve fan zone gibi özellikler, seyircilere unutulmaz bir deneyim vadediyor.

FESTİVAL HAVASINDA TURNUVA

Beş gün sürecek organizasyon, ücretsiz maçlar, konserler ve sosyal etkinliklerle festival atmosferi yaratacak. Deniz kıyısındaki doğal plaj zemini, sporculara ideal bir ortam sunarken, seyirciler yaz şenliği havasında keyifli anlar yaşayacak. Merkez, Kuzey Avrupa milli takımları ve spor turizmi grupları için yıl boyu kamp imkânı sağlayarak Alanya’yı global spor turizminin merkezi haline getirecek.

İŞ İNSANLARI DESTEK OLDU

Alanya Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla hayata geçirilen tesis, yerel iş insanlarının desteğiyle tamamlandı. TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, merkezin plaj voleybolunun gelişimine katkı sağlayacağını belirtirken, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, kentin spor şehri kimliğini güçlendirmeyi hedeflediklerini vurguladı. Tesis, Alanya’yı dünya sahnesinde gururla temsil edecek.

Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi, sadece bir turnuva mekânı değil, genç sporcuların gelişimine destek olacak bir kamp merkezi. Bu vizyoner proje, Alanya’yı spor turizminin küresel markası yapma yolunda emin adımlarla ilerliyor.