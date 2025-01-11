Alanya Belediyesi, Şubat ayında yeni hizmet binasına taşınıyor.

Alanya Belediyesi'nin yeni hizmet binasında son rötuşlar yapılırken, ana giriş yolunun asfalt serim çalışması gerçekleştirildi. Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Şubat ayından itibaren yeni binada hizmet vereceklerini söyledi.

Alanya Belediyesi'nin yeni yerinde hizmet vermesi için çalışmalarda sona gelindi. Geçtiğimiz hafta batı girişi asfaltlanan yeni binanın, hafta sonunda ana giriş caddesi asfalt serim işlemi gerçekleştirildi. Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, yeni hizmet binasında incelemelerde bulundu.



Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, yaptığı açıklamada Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nı yeni hizmet binasında yapacaklarını belirterek, “9 Aralık 2017 tarihinde temeli atılan Alanya Belediyesi'nin yeni hizmet binasına son şeklini vererek, işlemleri bitirmek üzere olan arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Geçen hafta batı girişinin asfaltını tamamladık. Bugünde ana yol girişini tamamlıyoruz. İçerideki işlemlerimiz aşağı yukarı tamamlandı ve Bismillah diyerek Zabıta Müdürlüğü ekiplerimizi geçen hafta içerisinde taşıdık. Pazartesi gününden itibaren tüm bölümlerimiz kademe kademe hızlı bir şekilde taşınmaya başlıyor" diye konuştu.

Yeni hizmet binasına son rötuşları verdiklerini belirten Özçelik, “Geldiğimiz günden beri tüm arkadaşlarımızla beraber aktif bir şekilde bu binayı hızlıca tamamlamak için uğraşıyoruz. Hem şahsım hem de başkan yardımcılarımız her hafta buraya gelerek eksikleri tamamlamaya ve bu işleri yapan müteahhit arkadaşlarımızla görüşmeye devam etti. Bugünde sonra rötuşları veriyoruz. Artık burada inşaatı tamamlamış ve bitirmiş olacağız. Osman Tarık Özçelik ve arkadaşları olarak belediyemize hizmet veren tüm arkadaşlarımıza taahhüt ettiğimiz ödemeleri, günü gününe yapıp fiyatlandırmaları gün seviyesine indiriyoruz. Bu konuda da epey bir yol aldığımıza inanıyorum. Bu binanın projelendirilmesinde, temelinin atılmasında ve bugüne getirilmesinde emeği olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik'e başkan yardımcıları Hasan Servet Ünlü, Hasan Can Kamburoğlu ve Sadık Dizdaroğlu eşlik etti.