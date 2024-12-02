Alanya Belediyesi ve MHP arasında büyük kriz. Bozkurt heykeli fitili ateşledi

Alanya'da 28 Ağustos 2023'te Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel Atatürk silüeti ve Atatürk'ün 1936 yılında Kahramanmaraş Kalesi'ne yaptırdığı 'Bayrak Tutan Bozkurt Heykeli', dönemin Belediye Başkanı Adem Murat Yücel tarafından ilçe girişindeki tepeye yerleştirildi.

Heykelin önceki gece yeni belediye yönetimi tarafından kaldırılmasının ardından MHP'li bir grup, gece saatlerinde alana yeni bir heykel yerleştirdi. Konuya ilişkin MHP Alanya İlçe Başkanlığında bugün düzenlenen toplantıya, MHP Antalya İl Başkanı Onur Temel, MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Sünbül, Ülkü Ocakları Antalya İl Başkanı Oğuzhan Dinçer ve çok sayıda partili katıldı. Toplantıda, heykelin yapımını gerçekleştiren dönemin Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de yer aldı.

"NEDEN RAHATSIZLIK DUYMAKTADIR?"

Toplantının ardından partililer, Hükümet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na yürüdü. Burada saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okunduktan sonra MHP Antalya İl Başkanı Onur Temel açıklama yaptı. Temel, bozkurt heykelinin kaldırılmasının Türk milletinin kutsal değerlerine ve tarihine yapılan saldırı olduğunu belirterek, "Alanya Belediye Başkanı, bundan neden rahatsızlık duymaktadır. Türk milletine, bayrağımıza, Türklüğümüze ve Atatürk'ün aziz hatırasına karşı bir rahatsızlığı mı vardır? Bu soruların cevabını bir an önce kendisinden bekliyoruz. Bu konuda tüm yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağız" dedi.

"ŞEHRİMİZİN BİRLEŞTİRİCİ KİMLİĞİNİ YANSITMALI"

Alanya Belediyesi ise heykelin kaldırılmasına ilişkin yaptığı açıklamada "Heykel, belirli siyasi çağrışımlarla özdeşleşmiş bir figür olarak algılanmış ve şehrimizin evrensel ve kapsayıcı kimliğine uygun olmadığı için kaldırılmıştır. Şehrimizin girişine yerleştirilecek her sembolün tüm Alanya halkını ve şehrimizin birleştirici kimliğini yansıtması gerektiğine inanmaktayız" dedi.

Belediye tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Alanya’mız, her yıl milyonlarca yerli ve yabancı misafiri ağırlayan, dünyanın ve ülkemizin dört bir yanından gelen insanların huzur ve hoşgörü içinde bir arada yaşadığı bir dünya kentidir. Alanya’nın bu çok kültürlü, birleştirici kimliği, yönetimimizin en önemli değeridir ve aldığımız tüm kararlarda bu ruhu rehber edinmekteyiz.

Son günlerde Alanya’nın girişinde bulunan Bayrak Tutan Bozkurt heykelinin kaldırılması yönündeki kararımızın eleştirildiğine ve bu kararın Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mirası ve Kahramanmaraş Kalesi’ndeki tarihi Bayrak Tutan Bozkurt heykeliyle ilişkilendirilerek tartışılmaya çalışıldığına tanık olduk. Bu eleştirilerin tarihi bağlamdan ve Alanya’daki heykelin amacı ve algısından uzak olduğunu belirtmek isteriz.

1936 yılında Kahramanmaraş Kalesi’ne Atatürk’ün talimatıyla yaptırılan Bayrak Tutan Bozkurt heykeli, o dönemdeki Milli Mücadele’nin ruhunu ve Türk Milletinin bağımsızlık azmini simgelemek amacıyla yapılmıştır. Bu heykel, o dönemin tarihi bağlamında anlamlı bir yer tutmakta ve Türk Milletinin ortak değerlerini temsil etmektedir.

Alanya’nın girişine konulan Bayrak Tutan Bozkurt heykeli ise tarihi bir arka plan taşımamakta ve yakın tarihimizde belirli siyasi görüşlerle ilişkilendirilmiş bir figür olarak değerlendirilmiştir. Bu durum, heykelin birleştirici bir sembol olmaktan uzaklaşmasına ve toplumda ayrışmaya yol açabilecek bir algı yaratmasına neden olmuştur. Halkımızdan gelen yoğun eleştiriler ve talepler de bu algıyı doğrular niteliktedir.

Heykelin mevcut konumu, Alanya’nın çok kültürlü, birleştirici ve hoşgörülü yapısıyla örtüşmemekte; aksine, toplumsal kutuplaşmaya zemin hazırlayan bir unsur olarak değerlendirilmektedir. Özellikle şehrimizin girişine konumlandırılacak sembollerin, tüm Alanya halkını kucaklayan ve birleştirici kimliği yansıtan unsurlar olması gerektiğine inanıyoruz.

Heykelin kaldırılması kararımız, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mirasına ya da Türk milletinin değerlerine bir karşıtlığı temsil etmemektedir. Atatürk’ün, Cumhuriyet'imizin temelini oluşturan birleştirici ilkeleri, bizim de her zaman rehberimizdir. Ancak Alanya’daki heykel, belirli siyasi çağrışımlarla özdeşleşmiş bir figür olarak algılanmış ve şehrimizin evrensel ve kapsayıcı kimliğine uygun olmadığı için kaldırılmıştır.

Amacımız, Alanya’nın birleştirici kimliğini ve çok kültürlü yapısını geleceğe taşımaktır. Geçmişte, kamuoyuna danışılmadan alınan kararların yarattığı ayrışmaları gidermek ve toplumsal barışı pekiştirmek önceliğimizdir. Şehrimizin girişine yerleştirilecek her sembol, tüm Alanya halkını ve şehrimizin birleştirici kimliğini yansıtması gerektiğine inanmaktayız.

Halkımızın sağduyusuna ve ortak değerlerimize olan bağlılığına güveniyoruz. Bu süreçte bizleri anlayan ve destekleyen tüm Alanya halkına teşekkür ediyoruz. Alanya’nın huzurunu, hoşgörüsünü ve birleştirici ruhunu korumak hepimizin ortak sorumluluğudur."