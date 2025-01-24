Alanya Belediyesi, yeni binasında hizmet vermeye başladı

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Alanya Belediyesi, yeni binasında hizmet vermeye başladı

Alanya Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi Eğri Köprü Caddesi’ndeki yeni binasında hizmet vermeye başladı. Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, “4 Şubat'a kadar tüm birimlerimiz taşınmış olacak ve yeni binamızda kesintisiz hizmete devam edeceğiz” dedi.

Alanya Belediyesi'nin yeni hizmet binasında çalışmalar tamamlandı. Ocak ayı itibarıyla başlayan taşınma işlemlerinin büyük kısmı tamamlanırken, yeni bina faaliyete girdi. İlk olarak Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin taşındığı binayı, diğer birim ve müdürlükler de program dahilinde takip etti. Yeni binada 4 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilecek Olağan Meclis Toplantısı ile tüm birimler yeni yerinde hizmet vermeye devam edecek.

Başkan Özçelik, konuya ilişkin şu bilgileri verdi:

“Uzun yıllardır devam eden çalışmaları tamamladık ve yeni binamıza taşınma işlemlerine başladık. Şu anda her iki binada da vatandaşlarımız hizmet alabiliyor. 4 Şubat’ta gerçekleştireceğimiz Meclis Toplantımız sonrası vatandaşlarımıza tamamen yeni hizmet binasından hizmet vermeye başlayacağız. Geldiğimiz günden beri tüm arkadaşlarımızla beraber aktif bir şekilde bu binayı hızlıca tamamlamak için çalıştık ve bu yoğun çalışmanın sonuna geldik. Belediyemize hizmet veren tüm arkadaşlarımıza taahhüt ettiğimiz ödemeleri de günü gününe yaparak, fiyatlandırmaları gün seviyesine indiriyoruz. Kesintisiz ve vatandaş odaklı çalışmalarımıza yeni yerimizde devam edeceğiz. Alanya’mıza hayırlı uğurlu olsun.”


Alanya Belediyesi, yeni binasında hizmet vermeye başladı

Son Haberler
Yılmaz Tunç'tan Özgür Özel'e ön rapor yanıtı. CHP liderine ağır ifadeler
Yılmaz Tunç'tan Özgür Özel'e ön rapor yanıtı. CHP liderine ağır ifadeler
CHP'li Gökçe Gökçen'den Ayşe Barım'ın gözaltına alınmasına tepki: Hepimiz Gezi’deydik
CHP'li Gökçe Gökçen'den Ayşe Barım'ın gözaltına alınmasına tepki: Hepimiz Gezi’deydik
Araç kiralama dolandırıcılığa hapis cezası
Araç kiralama dolandırıcılığa hapis cezası
Google, aldatıcı yorumlarla karşı harekete geçiyor
Google, aldatıcı yorumlarla karşı harekete geçiyor
Ebrar Sitesi Reyyan Apartmanı davası üçüncü kez bilirkişiye gönderildi
Ebrar Sitesi Reyyan Apartmanı davası üçüncü kez bilirkişiye gönderildi