Alanya Belediyesi, yeni binasında hizmet vermeye başladı

Alanya Belediyesi'nin yeni hizmet binasında çalışmalar tamamlandı. Ocak ayı itibarıyla başlayan taşınma işlemlerinin büyük kısmı tamamlanırken, yeni bina faaliyete girdi. İlk olarak Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin taşındığı binayı, diğer birim ve müdürlükler de program dahilinde takip etti. Yeni binada 4 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilecek Olağan Meclis Toplantısı ile tüm birimler yeni yerinde hizmet vermeye devam edecek.

Başkan Özçelik, konuya ilişkin şu bilgileri verdi:

“Uzun yıllardır devam eden çalışmaları tamamladık ve yeni binamıza taşınma işlemlerine başladık. Şu anda her iki binada da vatandaşlarımız hizmet alabiliyor. 4 Şubat’ta gerçekleştireceğimiz Meclis Toplantımız sonrası vatandaşlarımıza tamamen yeni hizmet binasından hizmet vermeye başlayacağız. Geldiğimiz günden beri tüm arkadaşlarımızla beraber aktif bir şekilde bu binayı hızlıca tamamlamak için çalıştık ve bu yoğun çalışmanın sonuna geldik. Belediyemize hizmet veren tüm arkadaşlarımıza taahhüt ettiğimiz ödemeleri de günü gününe yaparak, fiyatlandırmaları gün seviyesine indiriyoruz. Kesintisiz ve vatandaş odaklı çalışmalarımıza yeni yerimizde devam edeceğiz. Alanya’mıza hayırlı uğurlu olsun.”



