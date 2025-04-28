Alanya Belediyesi'nin düzenlediği Uluslararası Çocuk Festivali, sona buldu

Kaynak: ANKA
Alanya Belediyesi'nin düzenlediği Uluslararası Çocuk Festivali, sona buldu

Alanya Belediyesi'nin bu yıl 7'ncisini düzenlediği Uluslararası Çocuk Festivali, boya partisi ile sona erdi. Renkli görüntülere sahne olan etkinliğe katılan her yaştan vatandaş doyasıya eğlendi.

Alanya Belediyesi'nin bu yıl 7'ncisini düzenlediği Uluslararası Çocuk Festivali, boya partisi ile sona erdi. Renkli görüntülere sahne olan etkinliğe katılan her yaştan vatandaş doyasıya eğlendi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen ve iki gün süren 7. Alanya Uluslararası Çocuk Festivali sona erdi. Cumartesi ve pazar günleri dolu dolu geçen etkinliklere, binlerce çocuk ve vatandaş katıldı. Alanı dolduran aileler eğlence dolu aktivitelerin yanısıra eğitici uygulamalarla unutulmaz bir hafta sonu yaşadı.

Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, festivalin ikinci gününde de vatandaşlar ve çocuklarla festival alanında bir araya geldi. Özellikle çocuklar, Başkan Özçelik ile fotoğraf çektirerek festival için teşekkür dileklerini iletti.

Festival sonunda gerçekleştirilen boya partisiyle eğlence adeta doruğa ulaştı. Sahneye çıkan Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, 10'dan geriye sayıp, boya tüpünü açarak partiyi başlattı. Alanda toplanan çocuklar ve vatandaşlar, kırmızı, mavi, mor, turuncu ve yeşil renkli boyaları birbirlerine attı. Zararsız ve geçici boyaların havaya saçıldığı etkinlik, renkli görüntülere sahne olurken, vatandaşlar doyasıya eğlendi.

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