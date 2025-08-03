Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Kliniği için ilk!

Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Acil Tıp Ana Bilim Dalı Eğitim Kliniği, ilk uzman doktorlarını mezun etti.

ALKÜ Tıp Fakültesi Dâhili Tıp Bilimleri Bölümü Acil Tıp Ana Bilim Dalı'nda 2021 yılında uzmanlık eğitimine başlayan Arş. Gör. Dr. Onur Gürkan ve Arş. Gör. Dr. Zeynep Selin Murat, ihtisas sürelerini başarıyla tamamlayarak yapılan bitirme sınavının ardından uzman doktor unvanı almaya hak kazandı. Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen sınav sonrası, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Banu Karakuş Yılmaz, ALKÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Kemal Erenler, Acil Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Nalan Kozacı, Tıp Fakültesi Prof. Dr. Özkan Yetkin, ALKÜ Tıp Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi. İsmail Erkan Aydın, Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Can Ramazan Öncel, SATUMER Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Selçuk Eren Çanakçı ilk uzman doktorları tebrik ettiler.

Acil Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Nalan Kozacı, bölümün ilk uzmanlarını mezun etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Prof. Dr. Kozacı, "Kliniğimizde hekim adaylarımız, gece gündüz demeden 7/24 hastalarımıza hizmet vermektedir. Acil Tıp alanında bir uzman daha yetiştirmenin gururunu yaşıyoruz. Kliniğimizde eğitimine devam eden diğer asistanlarımızı da sağlık ordusuna kazandırmak için meslektaşlarımızla birlikte büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Eğitim sürecinde emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyor, genç uzmanlarımıza Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ailesi ile ALKÜ adına meslek hayatlarında başarılar diliyorum" dedi.

Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Banu Karakuş Yılmaz ise Türk tıp camiasına ve Alanya halkına bir uzman hekim daha kazandırmanın gururunu yaşadıklarını belirtti. Prof. Dr. Karakuş Yılmaz, "Tıp eğitimi zorlu ve özveri isteyen bir süreçtir. Hekimlik mesleğini icra ederken günceli yakalayabilmek için yaşam boyu çalışmak, okumak ve araştırmak gerekir. Genç meslektaşımıza bu uzun ve anlamlı yolda başarılar diliyor, eğitim sürecine katkı sunan tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.