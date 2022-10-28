Galatasaray'ın Ali Palabıyık öfkesi dinmiyor. Bir taraftar öyle bir paylaşım yaptı ki

Palabıyık, Basel ile Litvanya'nın Zalgiris Vilnius takımları arasında 27 Ekim 2022 Perşembe günü oynanan UEFA Konferans Ligi H Grubu müsabakasını yönetmek için İsviçre'ye gitmişti.

İsviçre'de bulunan bazı Galatasaraylı taraftarlar olaylı maçın hakemi Ali Palabıyık'a tepki gösterdi.

Bir taraftarın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ali Palabıyık için "Ali Palabıyık kırmızı kartı sana getirdik. Eyyamcı, fırsatçı seni..." ifadeleri kullanıldı.