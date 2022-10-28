28 Ekim 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'ın Ali Palabıyık öfkesi dinmiyor. Bir taraftar öyle bir paylaşım yaptı ki

Galatasaray'ın Ali Palabıyık öfkesi dinmiyor. Bir taraftar öyle bir paylaşım yaptı ki

Alanyaspor maçında verdiği kararlarla tepki çeken Ali Palabıyık'a en çok İsviçre'de tepki geldi.

Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma - 18:08
Takip Et

Alanya maçı nedeniyle Galatasaray'ın Ali Palabıyık tepkisi sürüyor

Galatasaray'ın Ali Palabıyık öfkesi dinmiyor. Bir taraftar öyle bir paylaşım yaptı ki
+
Aa
-

Palabıyık, Basel ile Litvanya'nın Zalgiris Vilnius takımları arasında 27 Ekim 2022 Perşembe günü oynanan UEFA Konferans Ligi H Grubu müsabakasını yönetmek için İsviçre'ye gitmişti.

İsviçre'de bulunan bazı Galatasaraylı taraftarlar olaylı maçın hakemi Ali Palabıyık'a tepki gösterdi.

Bir taraftarın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ali Palabıyık için "Ali Palabıyık kırmızı kartı sana getirdik. Eyyamcı, fırsatçı seni..." ifadeleri kullanıldı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP’li vekilden flaş iddia: Saray’dan para alıp parti kuran kim?
1
﻿AKP’li vekilden flaş iddia: Saray’dan para alıp parti kuran kim?
﻿AKP’li vekilden flaş iddia: Saray’dan para alıp parti kuran kim?
﻿Son anket AKP ve MHP'de deprem etkisi yaratacak
2
﻿Son anket AKP ve MHP'de deprem etkisi yaratacak
﻿Son anket AKP ve MHP'de deprem etkisi yaratacak
﻿Emekli ve memur zammında oranlar değişti. 20 Milyon kişi merakla bekliyor
3
﻿Emekli ve memur zammında oranlar değişti. 20 Milyon kişi merakla bekliyor
﻿Emekli ve memur zammında oranlar değişti. 20 Milyon kişi merakla bekliyor
﻿Anket sonuçları açıklandı: İşte Türkiye'nin en başarılı büyükşehir belediye başkanı
4
﻿Anket sonuçları açıklandı: İşte Türkiye'nin en başarılı büyükşehir belediye başkanı
﻿Anket sonuçları açıklandı: İşte Türkiye'nin en başarılı büyükşehir belediye başkanı
﻿AKP'li isim partisinden istifa edip CHP’ye katıldı
5
﻿AKP'li isim partisinden istifa edip CHP’ye katıldı
﻿AKP'li isim partisinden istifa edip CHP’ye katıldı
﻿Galatasaray'ın yıldızı Katar'a gitmek istiyor
6
﻿Galatasaray'ın yıldızı Katar'a gitmek istiyor
﻿Galatasaray'ın yıldızı Katar'a gitmek istiyor
﻿Altılı masanın adayı nasıl belirleyeceği belli oldu. Herkes Kılıçdaroğlu aday olacak diye bekliyordu
7
﻿Altılı masanın adayı nasıl belirleyeceği belli oldu. Herkes Kılıçdaroğlu aday olacak diye bekliyordu
﻿Altılı masanın adayı nasıl belirleyeceği belli oldu. Herkes Kılıçdaroğlu aday olacak diye bekliyordu
﻿Foça Belediye Başkanı Gürbüz yargılandığı davada beraat etti
﻿Foça Belediye Başkanı Gürbüz yargılandığı davada beraat etti
﻿Foça Belediye Başkanı Gürbüz yargılandığı davada beraat etti
﻿Formula'da limiti aşınca cezayı yediler
﻿Formula'da limiti aşınca cezayı yediler
﻿Formula'da limiti aşınca cezayı yediler
﻿Galatasaray Fenerbahçe'yi 3-1 yendi
﻿Galatasaray Fenerbahçe'yi 3-1 yendi
﻿Galatasaray Fenerbahçe'yi 3-1 yendi
﻿Çekya'da bakanlık binasına Putin'in ceset torbasında fotoğrafı asıldı
﻿Çekya'da bakanlık binasına Putin'in ceset torbasında fotoğrafı asıldı
﻿Çekya'da bakanlık binasına Putin'in ceset torbasında fotoğrafı asıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.