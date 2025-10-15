FIVB İmzası ve Küresel VizyonAlanya Belediyesi, spor yatırımlarını uluslararası boyuta taşıdı. İsviçre'nin Lozan kentindeki Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) merkezinde düzenlenen zirvede, Alanya'nın 2029'a kadar Beach Pro Tour etkinliklerine ev sahipliği yapacağı resmiyet kazandı.

Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik liderliğindeki heyet, FIVB yetkilileriyle Volleyball House'ta buluştu. Geçmiş turnuvaların analizinden geleceğe dair planlara uzanan görüşmeler, kentin spor mirasını pekiştirdi.

Alanya'nın plaj voleybolu serüveni, 1992'deki ilk ulusal turnuvayla başladı. Ertesi yıl uluslararası arenaya adım atan kent, 1996'da FIVB Dünya Turu'nu ağırlayarak efsaneleşti. Bugün bu 30 yılı aşkın geleneği modern altyapıyla sürdüren Alanya, 2025 Challenge etkinliğinde 29 ülkeden 224 sporcuyu ağırladı.

Organizasyon, 11-15 Haziran'da Kleopatra Plajı'nda gerçekleşti ve 50 binden fazla izleyiciyi çekerek turizme 5 milyon euro katkı sağladı. Etkinlik, sadece rekabet değil, yerel ekonomiyi canlandıran bir festival havası yarattı; otel dolulukları yüzde 90'ı aştı, restoranlar ve hediyelik eşya satışları rekor kırdı.

Gelecek yıl, 10-14 Haziran'da ikinci Challenge turnuvası düzenlenecek. Heyecan verici gelişme ise Alanya Plaj Voleybolu Merkezi'nin "FIVB Beach Volleyball Centre of Excellence" statüsüne yükseltilmesi. Bu tescil, kenti turnuva mekanı olmanın ötesinde, elit sporcu ve antrenör yetiştirme üssüne dönüştürecek.

Merkez, gelişmekte olan ülkelerden genç yetenekleri çekerek, FIVB'nin küresel eğitim programlarına ev sahipliği yapacak. Ayrıca, Alanya'nın adaylıkları arasında 2027 U21 ve 2028 U18 Dünya Şampiyonaları öne çıkıyor. FIVB yetkilileri, kentin organizasyon gücünü ve Akdeniz ikliminin avantajlarını övdü.

Başkan Özçelik, "Alanya, turizmle sporu harmanlayan bir vizyon şehri. Bu iş birliği, gençlerimizi dünya sahnesine taşıyacak" dedi. Belediye, sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımla altyapı yatırımlarını artırıyor: Yeni kortlar, çevre dostu tribünler ve erişilebilir tesisler planlanıyor.

Sporun toplumun her katmanına yayılması için okullarla ortak programlar başlatıldı. Alanya, böylece Türkiye'nin spor turizmi lideri konumunu güçlendiriyor. Gelecek etkinlikler, kentin ekonomik büyümesine ivme katarken, plaj voleybolunu Akdeniz'in simgesi haline getirecek.