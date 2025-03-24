Alanya Üniversitesi Âşık Veysel’i unutmadı

Alanya Üniversitesi Sosyal Aktivite ve Sosyal Sorumluluk Topluluğu ile Müzik, Dans ve Drama Topluluğu, halk ozanı Âşık Veysel'i vefatının yıl dönümünde anlamlı bir etkinlikle andı.

"Gönül Gözüyle Uzun İnce Bir Yol; Âşık Veysel" başlıklı anma programı, Şebnem Köseoğlu Salonu'nda yoğun katılım sağlandı.

Etkinlik, Âşık Veysel'in yaşamını ve felsefesini anlatan kısa bir belgesel gösterimiyle başladı. Ardından, ozanın unutulmaz eserlerinden "Uzun İnce Bir Yol" ve "Kara Toprak" türküleri müzik eşliğinde seslendirildi. Vokalde üniversite öğrencisi Murat Can, bağlama ve vokalde Dr. Öğr. Üyesi Erdem Demir, gitar eşliğinde ise SKS Müdür V. İhsan Erdem sahne aldı. Performanslar, katılımcılardan büyük beğeni topladı.

"BENİM SADIK YÂRİM KARA TOPRAKTIR" DİZESİNE VURGU YAPILDI

Fizyoterapi Bölüm Başkanı ve etkinlikte müzisyen kimliğiyle de yer alan Dr. Öğr. Üyesi Erdem Demir, duygularını şu sözlerle paylaştı:

"Üniversitemizde, öğrenci topluluklarımızın büyük bir özveriyle düzenlediği bu anlamlı etkinlikte bir araya geldik. Halk ozanlığının en güçlü temsilcilerinden biri olan Âşık Veysel'i saygı, özlem ve minnetle andık. Ben de bir akademisyen ve müzikle iç içe bir birey olarak, onun türkülerini bağlamamla seslendirme fırsatı bulduğum için onur duydum. Bu etkinlik yalnızca bir anma değil, aynı zamanda kültürel değerlerimize sahip çıkmanın ve bu değerleri gelecek kuşaklara aktarmanın da en güzel örneklerinden biri oldu. Gençlerimizin bu duyarlılığı ve ilgisi bizleri hem gururlandırmakta hem de geleceğe dair umutlandırmaktadır."

Demir, ayrıca Âşık Veysel'in "Benim sadık yârim kara topraktır" dizesine de vurgu yaparak, ozanın doğa ve insan sevgisini yansıtan şiirlerinin toplumsal hafızamızdaki yerini koruması gerektiğini belirtti. Etkinliğe katılan akademik ve idari personel ile öğrenciler, bu özel günde bir arada olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu tür kültürel organizasyonlara devam edeceklerini söyledi.