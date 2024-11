Alanya Üniversitesi’nde Atatürk’ü anıldı

Alanya Üniversitesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü 86. ölüm yıl dönümünde törenle andı.

Üniversitenin Şebnem Köseoğlu Konferans Salonu'nda düzenlenen anma töreninde, Atatürk'ün mirası, devrimleri ve Türkiye'ye kazandırdığı çağdaş değerler üzerine konuşmalar gerçekleştirildi. Programın açılış konuşmasını yapan Alanya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yazıcı, "Bugün, Cumhuriyetimizin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 86. yıl dönümünde, onu bir kez daha sevgi, saygı, minnet ve özlemle anıyoruz. Atatürk, sadece Türk milletinin kurtarıcısı ve Cumhuriyetimizin lideri değil, aynı zamanda eğitimde, bilimde, çağdaşlaşmada, kadının toplumdaki yerinde ve hukukta getirdiği reformlar ile de dünya çapında da büyük bir liderdir. Bu liderlik perspektifi ile Atatürk'ün çizdiği yolda üniversitemizde, Atatürk'ün fikirlerinden ilham alarak gençlerimizi çağdaş, bilimin ışığında büyüyen, Cumhuriyetimizin değerlerini ve Atatürk'ün ilkelerini benimsemiş bireyler olarak yetiştirmek ve amacına sıkı sıkıya bağlıyız. Onun, "Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet için en hakiki mürşit ilimdir, fendir. İlim ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalalettir" sözünden hareketle, bilimi, aklı ve özgür düşünmeyi her zaman ön planda tutacağımıza bir kez daha ant içiyoruz. Atatürk, bilim ve eğitim alanında gerçekleştirdiği devrimlerle sadece Türkiye'ye değil, tüm insanlığa yön vermiştir. Onun bize bıraktığı en önemli miraslardan birisi de, eğitimde fırsat eşitliği, bilimsel düşüncenin yaygınlaşması ve her bireyin insan haklarına saygı gösterdiği bir toplumdur. Değerli arkadaşlarım, sevgili öğrenciler ve kıymetli misafirler, bugün hep birlikte, Atatürk'ü anarken, onun fikirlerini ve bizlere emanet ettiği Cumhuriyeti ilelebet yaşatmayı bir kez daha taahhüt ediyoruz. Bu yolda, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, bu topraklarda huzur içinde yaşamamızı sağlayan tüm kahramanlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Ruhun şad olsun" dedi.

Programda, Dr. Öğr. Gör. Özge Kurşun Tükenmez de Atatürk'ün mirası ve fikirleri üzerine bir konuşma gerçekleştirdi. Tükenmez, Atatürk'ün Türkiye'ye kazandırdığı çağdaş değerleri anlatırken, katılımcılara Atatürk'ün Türkiye'yi aydınlığa taşıyan devrimlerinin önemini bir kez daha hatırlattı.