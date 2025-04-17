Alanya ve Göztepe'de forma giymişti: Moubandje futbola veda etti

İsviçre milli takımı oyuncularından François Moubandje, 34 yaşında aktif futbol kariyerini sonlandırdığını duyurdu. Instagram hesabından yaptığı açıklamayla duygularını paylaşan deneyimli futbolcu, kariyerine dair bir görsel albüm eşliğinde sevenlerine veda etti. Moubandje, “Ağır bir kalple ama büyük bir minnettarlıkla profesyonel futbol kariyerimin sona erdiğini bildiriyorum” ifadelerini kullandı.

Futbolu bırakma kararının iç dünyasında olgunlaştığını belirten Moubandje, “Sanki bir parçamla vedalaşıyor gibiyim” dedi. Ailesinin artık hayatında ilk sırada olduğunu söyleyen futbolcu, geleceğini de bu önceliğe göre şekillendirmek istediğini dile getirdi.

KARİYERİNİN BAŞLANGICINDAN ULUSLARARASI ARENAYA

Futbol hayatına Cenevre yakınlarındaki FC Perly-Certoux altyapısında başlayan Moubandje, kısa sürede FC Meyrin ve ardından Servette FC’ye transfer oldu. Servette formasıyla sergilediği performans onu yurt dışına taşıdı. 2013 yılında Fransız ekibi Toulouse FC ile anlaşan Moubandje, burada 134 maça çıkarak istikrarlı bir performans sergiledi.

2019 yılında ise kariyerini Hırvatistan’a taşıyarak Dinamo Zagreb'e transfer oldu. Zagreb’de geçirdiği sürede iki kez Türkiye’ye kiralık olarak gönderildi. Bu süreçte Moubandje, Alanyaspor ve Göztepe gibi Süper Lig ekiplerinin formasını da giydi. Son olarak 2022 ile 2024 yılları arasında İsviçre’nin FC Sion takımında forma giydi.

MİLLİ TAKIMDA 21 MAÇLIK GURUR

François Moubandje, 2014 yılında ilk kez İsviçre A Milli Takımı'na çağrıldı. Vladimir Petkovic yönetiminde Letonya karşısında oynanan ve 4-0 kazanılan Avrupa Şampiyonası Eleme maçında ilk kez forma giydi. Toplamda 21 kez İsviçre Milli Takımı formasını terletti. Euro 2016 ve Dünya Kupası 2018 kadrolarında yer almasına rağmen bu büyük turnuvalarda sahaya çıkma fırsatı bulamadı.

Milli takım kariyerini değerlendirirken, “Sadece kendimi değil, bana benzeyen çocukları da temsil ettim” diyerek duygularını paylaştı. “Servette’den Toulouse’a, Zagreb’den Türkiye’ye kadar büyük kulüplerin formasını giydim. En büyük uluslararası turnuvalarda bulundum. Bu yolculuk benim için sadece futbol değil, kimlik ve sorumluluk anlamına geliyordu” diye konuştu.

TECRÜBELERİNİ YENİ NESİLLERE AKTARMAYI HEDEFLİYOR

Futbola sahada veda etse de Moubandje, oyunun içinde kalmaya devam edeceğini söyledi. “Futbol ayakkabılarımı çıkarıyor olabilirim ama kalbim her zaman sahada atacak” diyen Moubandje, edindiği bilgileri ve tecrübeleri genç nesillere aktarmak istediğini belirtti.

Futbol dünyasındaki yolculuğuna katkı sunan tüm teknik direktörlere, takım arkadaşlarına ve taraftarlara teşekkür eden Moubandje, sessiz ama anlamlı bir vedayla futbolu arkasında bırakıyor. Bundan sonra hangi alanda faaliyet göstereceği henüz netleşmemiş olsa da kariyeri boyunca gösterdiği disiplin ve kararlılıkla futbol dünyasında kendine sağlam bir yer edindiği su götürmez bir gerçek.