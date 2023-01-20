Alanya açıklarında 3,8 büyüklüğünde deprem

Antalya'nın Alanya ilçesinde bu sabah saat 8.37'de 3,8 büyükülüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre depremin merkez üssünün Akdeniz açıkları olduğu öğrenildi. 58 kilometre derinliğindeki deprem ilçede ve Antalya'da hissedildi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde bu sabah saat 8.37'de 3,8 büyükülüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre depremin merkez üssünün Akdeniz açıkları olduğu öğrenildi. 58 kilometre derinliğindeki deprem ilçede ve Antalya'da hissedildi.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.