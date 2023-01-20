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Alanya açıklarında 3,8 büyüklüğünde deprem

Alanya'da bu sabah 08.37 deprem meydana geldi. Depremin 3,8 büyükülüğünde olduğu öğrenildi.

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 08:59
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Alanya'da 3,8 büyüklüğünde deprem

Alanya açıklarında 3,8 büyüklüğünde deprem
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Antalya'nın Alanya ilçesinde bu sabah saat 8.37'de 3,8 büyükülüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre depremin merkez üssünün Akdeniz açıkları olduğu öğrenildi. 58 kilometre derinliğindeki deprem ilçede ve Antalya'da hissedildi.

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