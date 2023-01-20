Alanya açıklarında 3,8 büyüklüğünde deprem

Antalya'nın Alanya ilçesinde bu sabah saat 8.37'de 3,8 büyükülüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre depremin merkez üssünün Akdeniz açıkları olduğu öğrenildi. 58 kilometre derinliğindeki deprem ilçede ve Antalya'da hissedildi.