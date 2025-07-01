Alanya'da 4 katlı binada yangın

Kaynak: İHA
Alanya'da 4 katlı binada yangın

Antalya'nın Alanya ilçesinde 4 katlı bir binanın 3. katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, saat 16.00 sıralarında Alanya'nın Kestel Mahallesi Üniversite Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanın 3. katında elektrik aksamından kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı.

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İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, evde maddi hasar meydana geldi.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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