Alanya'da Akaryakıt tankeri motosiklete çarptı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Alanya'da Akaryakıt tankeri motosiklete çarptı

Alanya'da akaryakıt taşıyan tanker motosiklete çarptı. Kazada motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Alanya'nın çevre yolu güzergâhında saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Mersin'den Antalya yönüne giden, sürücüsü henüz belirlenemeyen 07 BKK 803 plakalı motosiklete, akaryakıt yüklü tanker çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosikletten düşen genç, park halinde bulunan tırın altına girdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Alanya Devlet Hastanesine götürdü. Kazaya karışan motosiklet ise çekici vasıtasıyla emniyet garajına götürüldü.

Olay anı bir iş yeri kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Alanya'da Akaryakıt tankeri motosiklete çarptı

Alanya'da Akaryakıt tankeri motosiklete çarptı

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