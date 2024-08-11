Alanya'da Arda Turan'ı çıldırtan skandalı açıkladı

Bir tarafta Fatih Tekke'nin takımı Alanyaspor diğer tarafta Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor...

Hücum futbolunu tercih eden iki hocanın kapışması nefesleri kesti. Top bir o kalede bir bu kaledeydi. Golsüz sona ermesi kalecilerin mucize kurtarışlarının eseriydi... Özellikle eski Fenerbahçeli Berke Özer, Eyüpspor'u ayakta tuttu.

Aslında Berke için maç hiç de iyi başlamadı. 5. dakikada büyük bir hataya imza attı, topu Efecan Karaca'ya kaptırdı. Ancak tecrübeli futbolcu meşin yuvarlağı boş kale yerine auta attı. Bu dakikadan itibaren Berke kalesinde devleşti. 9 ve 19. dakikalarda Augusto'ya duvar ördü. Berke bu kurtarışları yaparken Halil Akburan'ın bir şutunda top direkten döndü. Eyüpspor adına şanssız andı.

İkinci yarıda da aynı tempo devam etti. Sessizliği bozan isim Eyüpspor'dan Samu Saiz oldu. 64. dakikada ceza sahası dışından kaleci Ertuğrul Taşkıran'ı avladı. Bu gol sonrası Süper Lig'deki ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayan Arda Turan sevinçten havalara uçtu.

Arda Turan'ın mutluluğu 12 dakika sürdü. Sahneye Cordova çıkınca skora denge geldi. Bu gole kaleci Berke'nin yapacağı hiçbir şey yoktu.

Beraberlik golü Arda Turan'ı adeta çılgına çevirdi. Hedefinde hakem Oğuzhan Çakır vardı. Neden mi?

Ahmet Kutucu'nun sakatlığı sonrası oyuncu değişikliği yapmak isteyen Arda Turan'a hakem izin vermedi. Alanyaspor oyunu hızlı başlatıp golü buldu. Arda Turan sert tepkileri sonrası kırmızı kartla tribüne gönderildi.

Kalan bölüm orta saha mücadelesi şeklinde geçti. Son saniyede herkesi heyecanlandıran bir an yaşandı. Mame Thiam topu filelere gönderdi, ancak pozisyonda ofsayt tespit edilince skor değişmedi.

90 dakika 1-1 sona erdi Eyüpspor ve Alanyaspor sezona 1'er puanla başladı.