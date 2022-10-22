﻿Alanya'da bıçaklı kavgada Rus uyruklu bir kişi öldü

Mahmutlar Mahallesi'nde, Rus uyruklu B.A. (19) ile H.D.S. (22), M.E.O, Ö.Ö, B.Y.S, Y.C.O. ve M.E.S. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.D.S, B.A'yı bıçakladı.

Yaralanan B.A. ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olaya ilişkin 6 şüpheli Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.