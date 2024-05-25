Alanya'da bir şüpheli, 2 kişiyi ayrı yerlerde tabancayla vurdu; olayın biri kamerada

Şüphelinin D.A.'yı vurduğu anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

Olay, saat 18.00 civarında meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle S.Y.'yi bacağından vuran şüpheli, daha sonra yakındaki bir bölgeye giderek orada da D.A.'yı kasık bölgesinden vurdu. Ardından olay yerinden uzaklaşan şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

Olay anı, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, D.A.'nın vurulduktan sonra şüpheliyle bir süre mücadele ettiği ve ardından şüphelinin kaçtığı anlar yer alıyor. Diğer bir görüntüde ise şüphelinin D.A.'yı vurduktan sonra sakin bir şekilde sokaktan uzaklaştığı görülüyor.