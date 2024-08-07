Alanya’da çuvala dolanan caretta caretta yavrusu kurtarıldı

Kaynak: İHA
Alanya’da çuvala dolanan caretta caretta yavrusu kurtarıldı

Antalya’nın Alanya ilçesinde, denizde çuvala dolanan ve su üzerinde çırpınan caretta caretta yavrusu, duyarlı vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Kurtarma anı, cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

Çuvaldan kurtarıldı ve özgürlüğüne kavuşturuldu

Alanya Kalesi açıklarında tekneyle gezintiye çıkan su sporları teknesi sahibi Sinan Üzüm, suyun üzerinde hareket eden bir çuvala dikkat kesildi. Çuvalın içinde çırpınan caretta caretta cinsi yavru deniz kaplumbağasını fark eden Üzüm, hemen harekete geçti. Tekneye alınan yavru caretta caretta, vatandaşların yardımıyla çuvaldan kurtarıldıktan sonra tekrar denize bırakıldı. Yavru kaplumbağa, suya girer girmez denizin derinliklerine doğru yüzerek gözden kayboldu.

Kurtarma anı kamerada

O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, Sinan Üzüm'ün dikkatle yavru kaplumbağayı sudan çıkardığı, çuvaldan kurtardığı ve ardından denize bıraktığı anlar yer alıyor. Bu duyarlı hareket, izleyenlerin takdirini topladı.

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