Alanya'da feci ölüm! Son nefesini oturduğu ağacın altında verdi

Kaynak: İHA
Alanya'da feci ölüm! Son nefesini oturduğu ağacın altında verdi

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gören kişiler, olay yerine sağlık ekibi çağırdılar. Üzerinde Fikret Kılıç, kimliği çıkan şahsın astım hastası olduğu hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay, dün sabah saatlerinde Alanya'nın Kestel Mahallesi Orient Sitesi'nin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kendi evinin bahçesinde Fikret Kılıç (57) isimli vatandaş ağacın altında oturduğu sırada aniden fenalaşıp yere yığıldı.

Yerde baygın vaziyette birisinin yattığını gören komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yerde hareketsiz yatan Fikret Kılıç'ın (57) hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde hayatını kaybeden Fikret Kılıç'ın (57) astım hastası olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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