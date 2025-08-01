Alanya’da Gökbel Festivali başladı

Alanya Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ve bu yıl ilk kez 4 gün sürecek olan 19. Geleneksel Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri ve Festivali başladı. Yıllardır su sorunuyla gündem olan Gökbel Yaylası, 181 metre derinlikte sondaj çalışması ile su bulunarak bu problem çözüme kavuştu. Gerek hijyen açısından tuvalet ve duşlarda gerekse alanın ve etkinlik sahalarının arazöz ile sulanmasında artık sıkıntı yaşanmayacağı belirtildi.

Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Gökbel Yaylası'nda hijyen ve temizlik için adeta teyakkuza geçti.

72 personel, misafirlerin temiz bir ortamda festivali geçirmeleri için 10 araç ve tam teçhizat ile 4 gün boyunca görev yapacak.

İLK KEZ YARIŞ DÜZENLENECEK

Festivalde bir ilk daha gerçekleştirilerek 4 dönüm arazi üzerine oluşturulan 2 kilometrelik pistte ilk kez profesyonel off-road yarışı düzenlenecek.

PAZAR ALANINA KROKİLİ DÜZENLEME

Kroki üzerinde titizlikle yapılan çalışmalar neticesinde 23 bin metrelik pazar alanının 10 bin metresi yeme içme standı, 10 bin metresi züccaciye ve hediyelik, 3 bin metresi ise meyve-sebze standı olarak belirlendi. Ayrıca 7 buçuk metre genişliğe varan yürüyüş yolları ile ziyaretçiler konforlu bir şekilde gezebilecek.

SAĞLIK EKİBİ SAHADA

Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı sağlık ekipleri festival kapsamında 24 saat esaslı görev yapıyor. 2 ambulans, 2 doktor, 4 sağlık personeli ve tam teçhizatla birlikte sağlık ekipleri festival bitimine kadar 24 saat esasıyla vatandaşların hizmetinde olacak.

SORUNLARA ANINDA MÜDAHALE

Alanya Belediyesi Başkan Danışmanı Abdurrahman Açıkalın ve ekibinin geçtiğimiz yıl düzenlenen festivalin hemen ardından 1 yıllık yoğun çalışmaları neticesinde Gökbel Festivali A'dan Z'ye planlandı. Ayrıca alanda oluşabilecek talep ve sorunlar karşısında ani müdahale için ilk kez Koordinasyon Merkezi kuruldu.