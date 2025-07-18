Alanya'da İskele trafiğine neşter vuruldu

Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, İskele'den gelen yolun tek seferde eski Belediye binası yanından Atatürk Anıtı'na bağlanması amacıyla başlattığı çalışmaları tamamladı. 110 metre uzunluğunda 240 ton asfaltın kullanıldığı yol, serim işleminin ardından kullanıma açıldı. Alanya Belediyesi Sosyal Tesisi ile Barış Manço Parkı arasında kalan eski Z şeklindeki yola ise el işi yapan kadınların tezgahları yerleştirilecek.

TUR OTOBÜSLERİ İSKELEYE GİREMEYECEK

Bu projenin ardından tur teknelerine müşteri getiren tur otobüsleri artık İskele'ye giremeyecek. Yapımı tamamlanan yolun ardından tur otobüsleri Atatürk Anıtı'nın önünden gelerek eski Belediye binası arkasındaki otopark alanına park edecek ve yolcular yürüyerek teknelere gidecekler.

2. ETAP PARK ÇALIŞMALARI BAŞLIYOR

Proje kapsamında ilk etap çalışmalarının tamamlanmasının ardından 2. etap olarak Barış Manço Parkı yenilenecek. 1384 metrekarelik park, yeni yapılacak proje ile 1606 metrekareye çıkarılacak. Park projesinin tamamlanmasıyla birlikte hem trafik sorunu çözüme kavuşmuş olacak hem de eskiyen park yeniden cazibe kazandırılarak hizmete sunulacak.

Başkan Özçelik: "Halkımızın menfaatine olan projeleri hayata geçiriyoruz"

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Alanya Belediyesi olarak halkımızın menfaatine olan projeleri bir bir hayata geçiriyoruz. İskele trafik sorununu çözmek için projelendirdiğimiz çalışmayı kısa süre içerisinde tamamlayıp, halkımızın hizmetine sunduk. Kapanan yola ise el işi yapan kadınlarımızın tezgahlarını yerleştirerek ziyaretçi sirkülasyonunu artıracağız. Yine aynı proje kapsamında çocuklarımızın konforlu, güvenli ve eğlenceli vakit geçirebilmesi için Barış Manço Parkı'mızı genişleterek modernize edeceğiz. Projemizin Alanya'mıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum."