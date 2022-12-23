Alanya'da kamyonet uçuruma devrildi. 1 ölü

Antalya'nın Alanya ilçesinde, otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Durali Öztürk (61) idaresindeki 07 NZM 18 plakalı kamyonet, Karapınar Mahallesi'nde kontrolden çıkarak uçuruma devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. (AA)
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