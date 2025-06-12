Alanya'da korkutan otel yangını

Yangın, otelin eksi birinci katında başladı ve kısa sürede binayı yoğun dumanla kapladı.

TAHLİYE ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Yangının ardından üst katlarda kalan otel misafirlerinin güvenli bir şekilde binadan çıkarılması için acil tahliye çalışmaları başlatıldı. Dumanın hızla katlara yayılması nedeniyle içeride bulunan kişilerin tahliyesi zorlaştı, ancak ekiplerin müdahalesiyle büyük bölümünün dışarı çıkarıldığı bildirildi.

İTFAİYE EKİPLERİ SEFERBER OLDU

Yangın ihbarının 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ulaşması üzerine, Alanya’nın yanı sıra Payallar, İncekum ve Manavgat’tan da itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına alma ve içeride kalan kişilere ulaşma yönünde çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

DUMAN BÜTÜN KATLARA YAYILDI

Otelin alt katında başlayan yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, binanın tüm katlarına ulaştı. Bu durum tahliye sürecini zorlaştırırken, sağlık ve güvenlik ekipleri bölgede önlem aldı.