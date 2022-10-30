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Alanya'da minibüsün çarptığı gazeteci hayatını kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde minibüsün çarptığı gazeteci, yaşamını yitirdi.

Haber Giriş: 30 Ekim 2022 Pazar - 21:48
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Alanya'da minibüsün çarptığı gazeteci hayatını kaybetti

Alanya'da minibüsün çarptığı gazeteci hayatını kaybetti
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Antalya'nın Alanya ilçesinde H.E. yönetimindeki minibüs, D-400 kara yolu Türkler Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Ferhat Lap'a çarptı.

Yaralanan Lap, ambulansla kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan sürücü H.E., çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kazanın ardından ilçeye gelen Lap'ın yakınları, cenazeyi defnetmek üzere Amasya'ya götürdü.

Amasya Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler personeli, Sabah Gazetesi Amasya Temsilcisi ve Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Amasya Temsilcisi Ferhat Lap, KGK Küresel Medya Çalıştayı ve Ödül Töreni için Alanya'ya gelmişti.

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