Alanya’da motosikletler kafa kafaya çarpıştı

Kaynak: İHA
Alanya’da motosikletler kafa kafaya çarpıştı

Alanya’da iki motosiklet çarpıştı, sürücüler A.V. (25) ve A.Ç. (37) yaralandı.

Kaza, bugün 13.00 sıralarında Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 07 MD 3782 plakalı motosikleti kullanan İran uyruklu A.V. (25) ile aynı yönde seyir halinde olan A.Ç. (37) idaresindeki 07 N 1084 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazanın şiddetiyle her iki sürücü de yola savrularak yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

aw439482-02.jpg

aw439482-01.jpg

Son Haberler
THY yurt içi bilet tavan fiyatını 1750 lira olarak belirledi
THY yurt içi bilet tavan fiyatını 1750 lira olarak belirledi
Alanya’da motosikletler kafa kafaya çarpıştı
Alanya’da motosikletler kafa kafaya çarpıştı
Hakkari Yüksekova’yı toz bulutu yuttu
Hakkari Yüksekova’yı toz bulutu yuttu
Marmara’da 6,2’lik deprem: Kocaeli’de kriz masası kuruldu!
Kocaeli’de kriz masası kuruldu!
İstanbul'da tüm üniversiteler tatil edildi! YÖK Başkanı açıkladı
İstanbul'da tüm üniversiteler tatil edildi! YÖK Başkanı açıkladı